Unterfranke mutmaßlich an Kindesmissbrauch in Münster beteiligt

Wegen möglicher Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern befindet sich ein Mann aus dem Landkreis Würzburg derzeit in Untersuchungshaft. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken jetzt mitteilt, sei der 37-Jährige bereits Anfang Januar festgenommen worden.

Es soll laut Polizei einen Zusammenhang zum großen Missbrauchskomplex in Münster/Nordrhein-Westfalen geben. Bei diesem Fall geht es um die Missbrauchsvorwürfe gegen einen 27-Jährigen, der Kinder in einer Gartenlaube sexuell missbraucht haben soll. Er hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt und wird derzeit vor Gericht verhandelt.

Vorwurf: Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Kindern

Der Tatverdächtige aus Unterfranken soll nach den Ermittlungen mit dem 27-Jährigen aus Münster Kinderpornografie ausgetauscht haben. Außerdem werfen die Ermittler dem Mann aus dem Landkreis Würzburg vor, sich am sexuellen Missbrauch eines Kindes beteiligt zu haben. Demnach soll der Unterfranke bei mindestens einer in Münster durch den dortigen Beschuldigten begangenen Missbrauchstat mittels Videotelefonie "live" zugeschaltet gewesen sein. Außerdem soll der 37-Jährige laut Polizei kinder- und jugendpornografisches Material besessen und in mehreren Fällen an Dritte weitergegeben haben. Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass es zwischen dem Unterfranken und dem Angeklagten in Münster regen Austausch gegeben habe.

Beweismaterial in der Wohnung des 37-Jährigen gesichert

Anfang Januar hatte die Staatsanwaltschaft Würzburg einen Durchsuchungsbefehl veranlasst und Haftbefehl beantragt. In der Wohnung des Tatverdächtigen konnte die Polizei zahlreiches Beweismaterial sichern und den 37-Jährigen festnehmen. In diesem Fall arbeitete die Würzburger Kriminalpolizei eng mit den Ermittlern in Münster und der eingerichteten Ermittlungskommission "Rose" zusammen.

Intensive Ermittlungen der Polizei dauern an

Die Polizei spricht von monatelangen intensiven Ermittlungen, die zur Festnahme des Unterfranken geführt haben. Die Festnahme sei aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt bekannt gegeben worden, heißt es von der unterfränkischen Polizei. Die weiteren Ermittlungen laufen, alleine die Auswertung der Daten nimmt aber wohl noch einige Zeit in Anspruch. Ein Urteil im Verfahren gegen den 27-jährigen Mann aus Münster wird im Februar erwartet.