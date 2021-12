Unterfranke Klaus Ernst neuer Vorsitzender des Klimaausschusses

Der 67-jährige Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst (Die Linke) aus Schweinfurt ist neuer Vorsitzender des Bundestags-Klimaausschusses. Die Linksfraktion im Bundestag hat ihn zum Vorsitzenden gewählt. Diese Entscheidung ist nicht unumstritten: Klima-Politikerinnen und Klima-Politiker der Linken hatten ebenso wie Klima-Aktivistinnen und Klima-Aktivisten gegen die Pläne der Linksfraktion mobilisiert. In einem offenen Brief mit dem Titel "Nicht-euer-Ernst" wurde im Vorfeld Druck gemacht.

Informationen des BR zufolge gehört Ernst in der Linksfraktion zu denjenigen, die davor warnen "grüner als die Grünen" zu werden. Ein Kurs der offenbar von der Fraktionsspitze unterstützt wird, auch wenn die Parteispitze das durchaus anders sieht. Der Klima- und Energieausschusses im Bundestag ist der einzige Ausschussvorsitz für die im neuen Bundestag dezimierte Linksfraktion.

Genossen verteidigen Wahl von Ernst

Angesprochen auf die ablehnenden Reaktionen gegenüber der Personalie Ernst antwortete der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte: "Solche Kampagnen erreichen bei mir persönlich immer grundsätzlich das Gegenteil. Ich stelle mich immer hinter die Genossinnen und Genossen, die öffentlich angegriffen werden." Auch Susanne Hennig-Wellsow, Parteivorsitzende der Linken, stellt sich hinter Ernst: "Wir weisen jegliche öffentlichen Kampagnen – auch gegen Klaus Ernst – zurück." Bundestagsmitglied Gesine Lötzsch (Die Linke) verteidigt die Entscheidung ihrer Fraktion: "Klaus Ernst sagt, er möchte die soziale Frage mit der Klimafrage ganz intensiv verbinden, und darauf verlassen wir uns als Fraktion."

Kritiker sprechen von Fehlbesetzung

Kritiker hatten in einem offenen Brief angeführt, Ernst habe sich immer wieder gegen wirksame klimapolitische Positionen und das Programm der Linken gewendet. Zudem habe Ernst in der Vergangenheit vor einer "Anbiederung" an die Klimabewegung wie "Fridays for Future" gewarnt, und als Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Energie eine Politik der fossilen Konzerne vertreten. Die Unterzeichner fordern, den Vorsitz dieses wichtigen Ausschusses jemandem aus der Fraktion zu übergeben, der wirksame Klimapolitik standhaft vertrete. Im Internet kursierte ebenfalls eine Unterschriftenliste gegen Ernst.

Ernst will Klimaschutz und Soziales verbinden

Klaus Ernst seinerseits spricht vom Zusammenführen: Deshalb müssen wir auch immer Klimapolitik betreiben, aber immer dabei die Interessen der abhängigen Beschäftigten, die Interessen der kleinen Leute, die Interessen der Rentnerinnen und Rentner im Schwerpunkt behandeln – ohne das Andere zu vergessen und zu vernachlässigen.

Ernst, ein ehemaliger Gewerkschaftsfunktionär, war Mitbegründer der Partei "Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative" (WASG), die 2007 mit der PDS zur Partei "Die Linke" fusionierte. Vom 15. Mai 2010 bis 2. Juni 2012 war Ernst PDS-Vorsitzender. Er teilte sich den Bundesvorsitz mit Gesine Lötzsch.