Unterfranke gewinnt Freiticket für BR-Radltour

"Es ist ein super Gefühl, bei der BR-Radltour dabei zu sein", sagt Rainer Hofmann. Seit einigen Wochen trainiert er jeden Tag dafür. Dabei legt er mit seinem Mountainbike oft 40 bis 50 Kilometer zurück. Bei der BR-Radltour durch Bayern warten sechs Etappen auf ihn mit insgesamt 500 Kilometern. Für dieses Kultevent hat er eine sogenannte Green Card gewonnen. Damit darf er umsonst an der BR-Radltour teilnehmen.

Green Card mit Bewerbungsvideo gewonnen

Der ehemalige Beamte lebt mit seiner Familie in Neubrunn im Landkreis Haßberge. Für die Green Card bewarb sich Hofmann mit einem kurzen Video. Dieses drehte seine Frau Heike mit ihrem Handy. In dem Clip sagte er unter anderem in die Kamera: "Jetzt bin ich im Vorruhestand und habe endlich Zeit für dieses geile Erlebnis. Also spendiert mir ein Ticket und ich bin dieses Jahr dabei." Mit dem Bewerbungsvideo gewann er schließlich eine von drei Green Cards. Die BR-Radltour sei zuvor schnell ausgebucht gewesen, so Hofmann. An diesem Event nehmen in der Regel rund 1.000 Personen teil.

Tagsüber radeln und abends feiern

"Dabei ist das Ganze kein Wettrennen, sondern ein gemeinschaftliches Radfahren", betont Hofmann. Es gebe keinen Sieger, denn alle seien Sieger, die ankommen – abends wird gefeiert. "Da spielen verschiedene Bands wie zum Beispiel Max Giesinger und die Sportfreunde Stiller", ergänzt er. Übernachtet wird in Gemeinschaftsunterkünften wie Turnhallen. Am Sonntag, den 31. Juli startet die BR-Radltour im oberpfälzischen Cham. Fünf Tage später endet sie im mittelfränkischen Gunzenhausen.