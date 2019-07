Unterfränkisches Topmodel Anna-Christina Schwartz verlässt USA

Die Unterfränkin zog nach New York. Sie bekam Aufträge bei den großen Modefirmen und ist per "Du" mit Weltstars wie Leonardo di Caprio, Rihanna oder Beyoncé. "Auch nur Menschen", sagt Anna-Christina Schwartz über die Stars. Der Umgang untereinander sei ganz normal: "Ist halt so in New York."

Von New York nach München

Jetzt hat Anna-Christina Schwartz ihr Appartement in New York gekündigt. Sie ist zu ihrem Freund nach München gezogen und will von dort aus Arbeiten. Sie hat es nun nicht mehr so weit zu ihrer Familie nach Höchberg.