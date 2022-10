Unterfränkisches Mundart-Wirtshaus "Madenhäusle" schließt

Am Samstag, den 15. Oktober, wird das bekannte unterfränkische Mundart-Wirtshaus "Madenhäusle" wird am voraussichtlich das letzte Mal geöffnet sein. Dies teilten die beiden Wirtsleute Sabine und Ernst Böhm BR24 mit. Demnach führte das Ehepaar das "Madenhäusle" in Madenhausen, einem Ortsteil von Üchtelhausen im Landkreis Schweinfurt über 25 Jahre. Im März feierten sie Jubiläum.

Wirtin Sabine Böhm: Abschied aus der Küche aus gesundheitlichen Gründen

Als Grund für die Schließung nannte Sabine Böhm gesundheitliche Gründe. Sie könne wegen ihrer Knie und mehreren Bandscheibenvorfällen das lange Stehen in der Küche nicht mehr ohne Weiteres verkraften. Ihr Mann Ernst könne es nicht alleine weiterführen. "Mitarbeiter zu finden ist auch nicht unbedingt einfach", ergänzte sie. Sabine Böhm will sich einen neuen Job suchen, bei dem sie keine zehn bis zwölf Stunden stehen muss. Ihr Ehemann Ernst möchte gerne der Gastronomie erhalten bleiben und bei Freunden in Wirtshäusern aushelfen.

Gasthaus mit Alleinstellungsmerkmal

"Wir sind sehr musikantenfreundlich. Außerdem lieben wir den Dialekt und die Mundart", erklärte Ernst Böhm. Das sei auch der Anlass gewesen, es als Mundart-Wirtshaus zu führen. Es sei das offiziell erste und einzige dieser Art in Franken, meinte er. Der Bezirk Unterfranken habe das Madenhäusle dabei unterstützt. Laut Ernst Böhm gab es darin immer wieder verschiedene Auftritte wie zum Beispiel "fränkisches Wirtshaus-Kabarett".

Anwesen mit 300-jähriger Vergangenheit

Das Madenhäusle ist ein rund 300 Jahre altes Bauernhaus. Im Inneren sehe es auch noch "ursprünglich" aus, sagte Sabine Böhm. Ein großer Kachelofen wärmt die Gasträume. Diese teilen sich in die Bauern- und Ofenstube und den umgebauten Viehstall auf. Das Madenhäusle bekam zahlreiche Preise. Zum Beispiel erhielt es 2018 von Ministerpräsident Markus Söder die Auszeichnung "100 beste Heimatwirtschaften" in Bayern. Auch der Bayerische Rundfunk sendete schon oft live aus dem Madenhäusle.