Unterfränkischer Verein OFARIN bangt um Arbeit in Afghanistan

Nach den jüngsten Ereignissen in Afghanistan zeigt sich der OFARIN e. V. aus Randersacker bestürzt. "Unsere Ortskräfte rufen uns an und wollen aus dem Land raus, wir sind hilflos", sagt Anna Maria Schwittek, die Frau des Vorsitzenden Dr. Peter Schwittek. Vor zwei Monaten war das Ehepaar Schwittek das letzte Mal vor Ort. Im Juni vermuteten die Schwitteks die Machtübernahme der Taliban – doch hätten sie nicht erwartet, dass dies so zeitnah geschieht und die Situation im Land so angespannt ist. Für den Verein heißt es im Moment abwarten, denn wie sich die Lage entwickelt, kann keiner ahnen.

Verein ist seit 25 Jahren am Hindukusch aktiv

Der Verein OFARIN e. V. (Organisation zur Förderung afghanischer regionaler Initiativen und Nachbarschaftshilfen) wurde 1996 in Deutschland gegründet, um die Lebensbedingungen der Menschen in Afghanistan zu verbessern. Schwerpunkte der Projektarbeit sind die Grund- und Vorschulbildung von Kindern und Bildung für Frauen. So wird Unterricht in Moscheen und Privatwohnungen angeboten, auch für Mädchen

Unterricht für bis zu 10.000 afghanische Kinder

"Wir haben damals gespürt, dass das Verlangen nach Bildung da ist", sagt der Vorsitzende Dr. Peter Schwittek. Nachdem er daraufhin von den Machthabern darum gebeten worden sei, Unterricht anzubieten, hätte er nicht mehr anders gekonnt als loszulegen. Schwittek, der zuvor mehrere Jahre in Afghanistan als Mathematikprofessor dozierte, ist inzwischen jedes Jahr mehr als sechs Monate vor Ort. Zwischenzeitlich unterrichteten die vom Verein angestellten Lehrerinnen und Lehrer über 10.000 Jungen und Mädchen, heute sind es etwa 3.500.