Unterfränkischer Integrationspreis geht an vier Projekte

Für verschiedene nachhaltige, erfolgreiche und vor allem ehrenamtliche Aktivitäten hat die Regierung von Unterfranken den Integrationspreis vergeben. In diesem Jahr wurde der Preis bereits zum 14. Mal an ausgewählte Projekte aus der Region verliehen. Eingereicht wurden 15 Projekte aus dem gesamten Regierungsbezirk. Eine Jury hat drei Hauptpreisträger ausgewählt und zusätzlich einen Sonderpreis vergeben. Der Preis wurde vom Regierungspräsident Eugen Ehmann verliehen.

Das sind die Preisträger des unterfränkischen Integrationspreises

Laut der Regierung von Unterfranken wurde der Sonderpreis in diesem Jahr an ein Projekt verliehen, das unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie besondere Bedeutung erlangt hat. Der mit 750 Euro dotierte Preis ging an den Malteser Hilfsdienst in Würzburg für das Projekt "Integration durch Sprache". In dem Rahmen hat die Malteser per Videotelefonie ehrenamtlich Hausaufgabenbetreuung und Sprachtandem angeboten.

Weitere Preisträger:

Den ersten Preis und 2.500 Euro Preisgeld hat die Kreis-Wasserwacht Schweinfurt für ihre Initiative "Join Ehrenamt – Integrationsarbeit der Kreis-Wasserwacht Schweinfurt" bekommen. Hierbei hat die Wasserwacht Menschen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit angeboten sich von Hilfesuchenden zu ehrenamtlich Helfenden zu entwickeln. So konnten Interessierte sich in drei Schritten zum "Helden des Alltags", also Rettungsschwimmer aufarbeiten. Sie konnten dadurch nebenbei sowohl ihre Sprachkenntnisse vertiefen, als auch Wertschätzung in der Gesellschaft erfahren.

Den zweiten Preis und 1.500 Euro Preisgeld hat der Verein Frauen für Frauen e.V. aus Erlenbach am Main im Landkreis Miltenberg erhalten. Hier setzen sich elf ehrenamtliche Mitarbeiter für Frauen mit migrantischen Wurzeln ein. Die Angebote sind sehr vielfältig und reichen vom Frauenfrühstück über verschiedene Sprachkurse bis hin zum Frauenschwimmkurs.

Den dritten Preis mit 1.000 Euro hat die Integrationsfachstelle Interkulturelle Arbeit der Stadt Karlstadt für das Projekt "HAND IN HAND – Ehrenamt, Profis und Familien im Frühförderprogramm HIPPY" bekommen. Die Integrationsfachstelle unterstützt Eltern über kontinuierliche Anleitung bei Erziehungsfragen. Anhand eines Lern- und Spielpaketes werden die Eltern durch zugeordnete Elterntrainer angeleitet um beispielsweise kognitive Fähigkeiten und Sprachfähigkeiten ihrer Kinder zu fördern.

Preisgelder sind vom Bayerischen Innenministerium

Der Regierungspräsident Ehmann gratuliert den diesjährigen Preisträgern herzlich. "Alle Preisträger haben sich vorbildlich um die Integration in Unterfranken verdient gemacht", so Ehmann. Das Preisgeld für die drei Hauptpreisträger sowie den Träger des Sonderpreises in Höhe von insgesamt 5.750 Euro wurde vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration aus vom Bayerischen Landtag bewilligten Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt. Infolge der durch das Coronavirus bedingten Auswirkungen fand die diesjährige Preisverleihung nur im kleinen Kreis im Foyer der Regierung von Unterfranken statt.