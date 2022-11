Unterfränkischer Gemüseanbau leidet unter Energiekrise

Die steigenden Energiepreise sind eine große Herausforderung für den regionalen Gemüseanbau. Gleich mehrere Bereiche sind davon beeinflusst: Von der Kühlung über den Transport bis hin zu den Heizkosten in den Gewächshäusern, wird alles teurer. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Abteilung Gartenbau (AELF) Kitzingen-Würzburg und die Regierung von Unterfranken haben im Rahmen einer Austauschveranstaltung in Kitzingen über die aktuellen Entwicklungen im Gemüseanbau informiert.

Regionale Produkte werden teurer

"Die Herausforderung ist natürlich die, dass wir bei steigenden Preisen auch unsere Produkte teurer machen müssen", sagt Michael Abstins von der Gartenbauzentrale Main-Donau (GBZ). "Wenn der Verbraucher allerdings nicht bereit ist mehr zu bezahlen, dann könnte die regionale Produktion über kurz oder lang wegbrechen."

Ein Problem bei der Preisgestaltung ist für die regionalen Gärtner, dass sie im internationalen Wettbewerb stehen. Laut Wolfgang Ehbauer von der Regierung von Unterfranken konkurrieren die heimischen Produkte also nicht mit lokalen Produzenten, sondern mit Lieferanten aus dem Ausland. Und das Gemüse aus dem Ausland gibt es im Supermarkt zum Großteil für niedrigere Preise.

Gärtner aus Albertshofen appelliert an Verbraucher

Gärtner André Busigel aus Albertshofen macht darauf aufmerksam, dass Produzenten in den Mittelmeerländern nicht so strenge Auflagen im Bereich Sozialstandards, Umweltschutz und Lohnniveau haben, wie hier in Deutschland. Das Ganze habe Auswirkungen auf die Preise. Die aktuellen Energiekosten würden jetzt noch hinzukommen. Das sei nun eine weitere Hürde. So verzeichnen manche Betriebe inzwischen wohl mehr Energiekosten als Umsatz.

"Wir werden trotzdem weiter anbauen, auch um die Lebensmittelherstellung im eigenen Land zu behalten. Die Versorgungssicherheit sind wir nämlich der Bevölkerung schuldig. Das ist unsere Aufgabe", so Busigel. Er betont allerdings, dass sie auf die Hilfe der Verbraucher angewiesen sind. "Die Hilfe kann eben so ausschauen, dass sie beim Einkaufen nicht nur das billigste kaufen, sondern die Ware aus der Region", sagt Busigel.

Christian Gräbner: "Nicht für das Billige entscheiden"

Christian Gräbner, Gärtner-Obermeister aus Kitzingen, ist derselben Meinung. "Viele Betriebe wissen nicht wie sie das nächste Jahr meistern sollen. Und da muss man auch dazu sagen, dass wir keine StartUp-Unternehmen sind, sondern Familienbetriebe. Das sind Lebenswerke, die über Generationen entstanden sind. Und da sollte man doch bitte drüber nachdenken ob man an der Ladentheke sich fürs Billige entscheidet oder für das regionale Produkt", so Gräbner.

Nächste Saison: Gemüse teilweise später als sonst

Wie die nächste Saison und die Preise aussehen werden, ist im Moment noch offen. Fest steht allerdings, dass es teilweise Verzug geben wird. Manche regionalen Gemüsesorten wird es etwas später wie gewohnt geben, da die Gärtner teilweise nicht ab Januar, sondern erst ab März pflanzen werden. Entscheidend ist dabei unter anderem die Verfügbarkeit der Jungpflanzen. Welche Kulturen letztlich betroffen sind, ist noch unklar. Michael Abstins spekuliert, dass es vielleicht bei Tomaten zu Verspätungen kommen wird.

Gärtner hoffen auf Unterstützung der Regierung

Trotz der ganzen Herausforderungen ist Wolfgang Ehbauer von der Regierung von Unterfranken überzeugt, dass man die Hoffnung nicht aufgeben sollte. "Ich denke man kann auch zuversichtlich in die Zukunft blicken, weil in unserer Bevölkerung schon ein Bewusstsein da ist, dass es eine regionale Produktion braucht", sagt Ehbauer. Die Gärtner hoffen jedenfalls, dass es Unterstützung seitens der Regierung geben wird – wie etwa einen Gas- und Strompreisdeckel.

Doch inwiefern und ob es tatsächlich politische Unterstützung für den regionalen Gartenbau geben wird, ist aktuell noch offen. Landtagsabgeordnete Barbara Becker (CSU) sagt: "Wir wollen natürlich möglichst vielen Betrieben helfen. Die Herausforderung ist jetzt, dass zuerst die Bundesebene ihre Förderprogramme vorstellen muss, damit wir auf Länderebene wissen, wo wir ergänzen können", so die Kommunalpolitikerin.