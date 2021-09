Unterfränkischer Ehrenpreis für Weingut aus Stammheim

In der Fränkischen Weinprämierung geht der Ehrenpreis des Bezirks Unterfranken in diesem Jahr an das Weingut "Dereser" in Stammheim. Wie die Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland mitteilt, wird der Preis für Betriebe mit "herausragenden und besonderen Leistungen" erteilt. Maßgeblich sei ein sehr guter Gesamt-Index in der Fränkischen Weinprämierung. Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel (CSU) und der Präsident des Fränkischen Weinbauverbands, Artur Steinmann, haben den Preis vor Ort im Weingut in Stammheim übergeben.

Individueller Preis - ein Landschaftsbild von Stammheim

Der Ehrenpreis soll kein belangloser Gegenstand sein, sondern wird in Absprache mit dem Weingut gestaltet. Dafür ist er mit rund 300 Euro dotiert. Das Weingut "Dereser" entschied sich für ein Landschaftsbild von Stammheim, dem größten Weinbauort im Landkreis Schweinfurt. In den vergangenen Jahren wünschten sich Winzerinnen und Winzer zum Beispiel ein Bild oder eine Skulptur – etwa für die Probierstube im Weingut. Aber auch Teambuilding-Seminare wurden gewünscht, wie im vergangenen Jahr vom Weingut "Geiger & Söhne" in Thüngersheim.

Der Preis solle zweckdienlich sein und nicht in irgendeinem Regal verschwinden, hieß es von Seiten der Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland. Wegen der Corona-Pandemie war die große "WeinGala" zur Prämierung fränkischer Winzerinnen und Winzer ausgefallen.