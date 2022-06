Unterfränkischer Binnenschiffer in Düsseldorf erschlagen

Weil er sich gestört gefühlt hat, soll ein 55-jähriger Obdachloser in Düsseldorf einen Binnenschiffer aus dem Landkreis Main-Spessart mit einem Poller erschlagen haben. Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, berichteten die Ermittler am Montag. Unmittelbar vor der Tat sollen sich die beiden Männer gestritten haben.

Poller lagen lose herum

Das 23 Jahre alte Opfer stammt aus dem Landkreis Main-Spessart in Unterfranken. Als Besatzungsmitglied eines Binnenschiffs befand er sich auf Landgang. Zeugen hatten beobachtet, wie der 55-jährige Mann ohne Obdach im Bereich des Ratinger Tores am Rande der Düsseldorfer Altstadt mit einem Begrenzungspoller mehrfach auf den 23-Jährigen einschlug. Wegen der Bauarbeiten lagen die normalerweise fest im Erdreich verankerten Poller lose herum. Der 23-Jährige starb noch am Tatort an den schweren Verletzungen.

Mögliches Motiv: Vom Opfer gestört gefühlt

Die Polizei nahm den Verdächtigen bei der nahegelegenen Altstadtwache fest. Zuvor soll er versucht haben zu flüchten, doch Augenzeugen hätten die Einsatzkräfte frühzeitig informiert. Der Tat sei in der Nacht zum Samstag ein Streit vorausgegangen. Nach eigener erster Aussage gab der 55-Jährige an, sich durch den Mann gestört gefühlt zu haben. Weder beim Opfer, noch beim Verdächtigen gebe es Hinweise auf Alkoholkonsum.

Mit Material von der dpa