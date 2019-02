Unterfränkischer Benediktiner Odo Haas in Südkorea verstorben

In der südkoreanischen Abtei Waegwan, wo Odo Haas viele Jahre aktiv war, findet heute eine Trauerfeier mit der anschließenden Beisetzung auf dem Klosterfriedhof statt. In der Kirche der Benediktinerabtei Münsterschwarzach (Lkr. Kitzingen) wird am Donnerstag um 17.30 Uhr ein Requiem für Abt Odo gefeiert.

Ein Leben für die Mission: zahlreiche Lebensstationen in Asien

Odo Haas wurde 1931 in Karlstadt geboren. Nach der Volks- und Oberschule besuchte in Münsterschwarzach und später in Würzburg das Gymnasium. 1952 trat er in Münsterschwarzach in den Benediktinerorden ein. 1958 weihte ihn der damalige Würzburger Bischof Josef Stangl zum Priester. Die Lebensaufgabe von Odo Haas war die Mission.1959 wurde er als Missionar nach Südkorea gesandt, fünf Jahre war er zunächst in verschiedenen Pfarreien tätig und 1964 im Kloster Waegwan zum Abt gewählt.

Reuqiem für Abt Odo Haas in Klosterkirche Münsterschwarzach

1972 übernahmen koreanische Mitbrüder die Abtei. Haas wechselte nach Japan, wo er sich um die Ausbildung japanischer Mönche kümmerte. 1982 siedelte er auf die Philippinen über, wo er das Benediktinerkloster in Digos gründete und leitete. Auch in Indien, China und Taiwan war Odo Haas aktiv. Die letzten Lebensjahre lebte er wieder in Südkorea.