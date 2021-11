Unterfränkische Weihnachtsmärkte: Viele Veranstalter warten noch

Derzeit ist noch nicht abzusehen, wie viele Weihnachtsmärkte in Unterfranken tatsächlich stattfinden beziehungsweise abgesagt werden. Das hängt von der Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag. Da wird erwartet, dass klare Richtlinien zur Durchführung von Weihnachtsmärkten in der Corona-Pandemie mit weiter steigenden Inzidenzwerten kommen. So lange wollen viele Veranstalter noch abwarten.

Noch keine Entscheidung zu Würzburger Weihnachtsmarkt

In Würzburg hat der Verwaltungsstab lange und intensiv diskutiert. Man habe es sich nicht leicht gemacht – am Ende wurde eine Empfehlung ausgearbeitet, die am Donnerstag Nachmittag dem Stadtrat zur Diskussion vorgelegt werden soll. Bis dahin bleibt noch alles offen: dezentral und alkoholfrei könnte wie schon im vergangenen Jahr die mögliche corona-konforme Umsetzung sein.

Kurzfristige Absage wäre für Kaufleute "katastrophal"

Geplant ist nach aktuellem Stand, dass die Schausteller und Marktkaufleute am Samstag, dem 20. November, mit dem Aufbau beginnen – eine Absage so kurzfristig wäre katastrophal, sagt deren Sprecher Werner Baumeister. "Alle stehen in den Startlöchern, die Waren sind bestellt und bezahlt." Vor allem Stände, die verderbliche Waren wie Glühwein oder gebrannte Mandeln verkaufen, bekämen bei einer Absage große Probleme. Dass von den Buden am Weihnachtsmarkt keine maßgebliche Infektionsgefahr ausgehe, das haben die letzten Märkte am oberen und unteren Markt gezeigt, meint Baumeister. "Ein Bratwurststand am Weihnachtsmarkt ist ja auch nichts anderes als ein To-Go-Verkauf in der stationären Gastronomie."

Im Schwarzkiefernwald in Leinach waren für die dortige Waldweihnacht bereits die Buden aufgestellt – die Ortsvereine hatten sich dann aber für eine Absage entschieden. Auch der über die Region hinaus bekannte Sommerhäuser Weihnachtsmarkt wurde von den Planern schweren Herzens abgesagt.

Warten auch bei Weihnachtsmärkten in der Region Main-Rhön

Die Planer für den Bad Kissinger Weihnachtsmarkt stellen sich auf 2G- oder 3G-Regelungen ein. Das bedeutet, dass fünf Parzellen gebildet werden würden, in denen bei Besuchern unter anderem der Impfstatus überprüft würde. Das würde jedoch an den 34 Tagen ab dem 26. November mindestens 2.000 zu bezahlende Mehrstunden für unter anderem Kontrollpersonal bedeuten.

In Königsberg und Gerolzhofen wurden die Weihnachtsmärkte bereits abgesagt. Der Bad Neustädter Weihnachtsmarkt wurde ebenfalls gecancelt. Ob und wie der Schweinfurter Weihnachtsmarkt stattfinden könnte, dazu gibt es noch keine Entscheidung. Laut einer Sprecherin der Stadt Schweinfurt warten die Planer auch auf Handlungsanweisungen von der Ministerpräsidentenkonferenz morgen in Berlin.

Immer mehr Absagen am bayerischen Untermain

Am Untermain finden laut Christian Seiterle vom Tourismusverband Spessart Mainland in den Landkreisen Miltenberg und Aschaffenburg immer weniger Weihnachtsmärkte statt. Die Tendenz sei steigend. Abgesagt sind beispielsweise die Weihnachtsmärkte in Sulzbach, Mömlingen, Mainaschaff, Amorbach, Leidersbach und Obernburg am Main. Christian Seiterle geht davon aus, dass es in den nächsten Tagen noch mehr Absagen geben wird. In der Stadt Aschaffenburg wird es nach aktuellen Plänen einen Weihnachtsmarkt geben, wie das Hygienekonzept konkret aussieht, hängt vom Freistaat ab.

Dezentrale Weihnachtsmarkt-Pläne in Miltenberg

In der Stadt Miltenberg ist derzeit "Glühwein und mehr" geplant. Dabei soll es an verschiedenen Orten in der Stadt Stände geben – mit Glühwein, Speisen und Süßigkeiten, so Dorothea Zöller vom Gewerbe- und Tourismusverein MCity. Dadurch werde alles entzerrt und es komme zu keinen Menschenansammlungen. Das Ganze finde unter Einhaltung eines entsprechenden Hygienekonzeptes statt. Bedeutet in dem Fall: Maskenpflicht und Abstand halten. 2G bzw. 3G-Regelungen gibt es nach aktuellen Planungen nicht. Alkohol wird an alle ausgeschenkt, da werde kein Unterschied gemacht, ob genesen, geimpft oder ungeimpft.

Große Weihnachtsmärkte in Main-Spessart sind abgesagt

Aufgrund der angespannten Lage in der Corona-Pandemie hagelt es mehr und mehr Absagen für die Weihnachtmärkte im Landkreis Main-Spessart: Die Stadt Marktheidenfeld hat ihren weitläufig in der Altstadt verteilten Adventsmarkt am 2. Advent abgesagt. Welche Aktivitäten unter dem Motto Advent in Marktheidenfeld stattfinden, wollen Bürgermeister Thomas Stamm und die Vertreter der Werbegemeinschaft am Donnerstag bekannt gegeben. Die Stadt Gemünden hat ihren geplanten Markt am 3. Adventssonntag mittlerweile abgesagt. Ebenso gibt es keine Markttage im Christbaumdorf Mittelsinn und keinen Andreasmarkt in Karlstadt.

Weihnachtspostamt Himmelstadt beantwortet Briefe

Auch in Himmelstadt sind die sogenannten Weihnachtserlebnisse mit einem Markt am Mainufer am 1. und 3. Adventswochenende bereits abgesagt. Das einzige bayerische Weihnachtspostamt in Himmelstadt steht aber schon in den Startlöchern. Das Postamt selbst bleibt zwar für Besucher geschlossen, Kinder dürfen dennoch durch ein Weihnachtsfenster ihre Briefe an das Christkind reichen oder per Post schicken.