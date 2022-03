Unterfränkische Spargelbauer rechnen mit höheren Preisen

Startschuss für die Spargelernte in Unterfranken: Seit vergangener Woche sticht zum Beispiel der Spargelhof Kuhn aus Allersheim im Landkreis Würzburg das Gemüse. Inhaber Fabian Kuhn rechnet in diesem Jahr allerdings mit höheren Preisen als im Vorjahr. Grund dafür seien gestiegene Preise für Strom, Kraftstoff und Düngemittel. Auch der Anstieg des Mindestlohns wirkt sich auf die Kalkulation aus, sagt Kuhn. Ein Kilo Spargel der besten Sortierung soll bei ihm 14,90 Euro kosten – 50 Cent mehr als vor einem Jahr. Das sei allerdings nur ein Teil der Mehrkosten, erklärt der Spargelbauer. Würde er alle Mehrkosten an die Kunden weitergeben, müsste er 17 Euro für das Kilo verlangen.

Deutlich höhere Produktionskosten

Ein Eindruck, den Jürgen Heilmann aus Albertshofen bestätigt. Er baut im Landkreis Kitzingen auf einer Fläche von 40 Hektar Spargel an. Dieses Jahr rechnet er mit 25 Prozent höheren Produktionskosten. Für die Ernte erwartet er einen durchschnittlichen Ertrag. Zwar wird auf seinem Hof bereits seit 19. März gestochen, der "zweitfrüheste Start in meiner 50-jährigen Geschichte", sagt Heilmann. Die bisherigen Mengen seien aber überschaubar und die Wetteraussichten ab dem Wochenende bereiten ihm Sorgen. Die Temperaturen sollen dann sinken, mit den Sonnenstunden ist es wahrscheinlich vorerst vorbei. Vor allem der Sonnenschein ist wichtig für das Wachstum des Spargels. "Wie es dann weitergeht, wissen wir nicht", sagt Heilmann.

Bislang keine Bewässerung nötig

Hinsichtlich der geringen Niederschlagsmengen im März machen sich die Spargelbauern aber keine Sorgen. "Wir sind noch nicht so weit, dass wir beim Spargel bewässern müssen", sagt Miriam Adel, Vorsitzende beim Spargelerzeugerverband Franken. Erleichtert ist sie auch wegen der Corona-Vorgaben, die in diesem Jahr weniger strikt sind als 2020 und 2021. Für Erntehelfer aus Polen oder Rumänien sei die Einreise wieder ohne Probleme möglich. Nach Angaben von Fabian Kuhn und Jürgen Heilmann sind auf ihren Höfen alle Mitarbeiter geimpft.