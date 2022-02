Unterfränkische Solidaritäts-Aktionen für Frieden in der Ukraine

"Stoppt den Krieg", "Free Ukraine, Stop Swift" oder "Putin hands off Ukraine" – diese und andere Sprüche waren am Samstag bei einer Kundgebung am Würzburger Hauptbahnhof auf Plakaten zu lesen. Der russische Angriff auf die Ukraine ist noch keine Woche her und lässt vielerorts Menschen auf die Straße gehen: für Frieden in der Ukraine und als Zeichen der Solidarität. Die Kundgebung in Würzburg war nicht die erste Solidaritäts-Aktion, und es wird sicher noch weitere geben.

Bayernweite Friedensdemos – 600 Teilnehmer in Würzburg

Am Samstag haben bayernweit tausende Menschen für den Frieden in der Ukraine demonstriert. Darunter auch die besagte Kundgebung in Würzburg. Die Polizei spricht von etwa 600 Teilnehmern, die sich friedlich vor dem Bahnhof versammelt haben. Unter ihnen auch Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU). In sozialen Medien schreibt er zur Versammlung: "Am Bewegendsten war eine Mitbürgerin, die über die Not ihrer Angehörigen in Kiew berichtete."