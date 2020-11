Unterfränkische Seniorenheime kämpfen gegen das Coronavirus

Wie schnell das Coronavirus um sich greifen kann, hat die Stadt Würzburg im Frühjahr schmerzlich erfahren. Während der ersten Corona-Welle gab es mehrere Infektionen im Seniorenheim St. Nikolaus und dem Hans-Sponsel-Haus. Über 40 Bewohner verstarben.

Nun gibt es wieder Corona-Infektionen in unterfränkischen Seniorenheimen. Am härtesten hat es aktuell das Curata Seniorenzentrum Fuchsenmühle in Ochsenfurt getroffen. Dort haben sich 76 Bewohner und Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert.

Infizierte im Kreisseniorenzentrum Gemünden

In Ochensfurt sieht das Vorgehen nun ähnlich aus wie im Frühjahr bereits in St. Nikolaus und im Hans-Sponsel-Haus. Als Gegenmaßnahme versuchen Gesundheitsamt und die Betreiber, die positiv getesteten von negativ getesteten Personen zu trennen. Außerdem steht das Heim nun unter 14-tägiger Quarantäne. Doch auch anderenorts in Unterfranken ist das Virus wieder in Senioreneinrichtungen vorgedrungen.

Im Kreisseniorenzetrum in Gemünden im Landkreis Main-Spessart sind mittlerweile zehn Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Es wurden rund 270 Abstriche bei den Bewohnern und Mitarbeitern gemacht. Zunächst waren am vergangenen Donnerstag bei einem Bewohner Symptome aufgetreten, der dann auch positiv getestet wurde. Die Einrichtungsleitung isolierte umgehend die Bewohner. Es besteht ein Besuchsverbot für die Einrichtung.

Wo die Eindämmung des Virus gelungen ist

Doch es gibt auch Heime, in denen eine Ausbreitung eingedämmt werden konnte. In der Seniorenresidenz Wiesentheid im Landkreis Kitzingen gab es eine positiv getestete Reinigungskraft. Da diese kaum Kontakt zu Bewohnern hatte, blieb es nach aktuellem Stand auch dabei. Das Virus konnte sich im Haus nicht ausbreiten.

Neben dem Seniorenzentrum Fuchsenmühle in Ochsenfurt gab es im Raum Würzburg zuletzt auch in anderen Seniorenheimen Corona-Fälle. Jeweils einzelne Neuinfektionen gab es laut Landratsamt im Seniorenzentrum Estenfeld, im Seniorenheim Kürnach, in der Seniorenwohnanlage am Hubland, im Seniorenwohnstift von Steren und im Versbacher Sonnenhof festgestellt. Doch auch dort konnte offensichtlich verhindert werden, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Zumindest fielen die Befunde der weiteren Abstriche negativ aus.

Bürgerspital in Volkach: Besser als im Frühjahr vorbereitet

Andere Heime, wie zum Beispiel das Bürgerspital in Volkach im Landkreis Kitzingen, sind bisher noch komplett verschont geblieben. Die Besuchstage wurden in Volkach von sieben auf vier Tage verkürzt. "Wir appellieren noch stärker an Angehörige, bei ihren Besuchen auf Hygiene und Abstand zu achten", sagt Leiterin Ulrike Dietrich.

Falls es doch zu einem Ausbruch kommen sollte, sei man besser als im Frühjahr darauf vorbereitet. Mittlerweile gebe es ein Hygienekonzept. Und auch die Pflegekräfte seien sich ihrer besonderen Verantwortung bewusst. Nicole Neeb und Tanja Mund, zwei Pflegefachkräfte, betonen, dass sie im privaten Bereich ihre Kontakte auf ein Minimum beschränken. "Ich möchte auch kein Grund sein, falls mal was wäre", sagt Tanja Mund. Masken, Schutzkittel, Handschuhe und Plexiglasschilder – all das ist nun auch im Bürgerspital Volkach ausreichend vorhanden. Engpässe, wie im Frühjahr, würde es bei Corona-Fällen wahrscheinlich nicht mehr geben.