Unterfränkische Seniorenheime als Corona-Hotspots

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Seniorenheim in Ochsenfurt im Landkreis Würzburg Anfang November sind bislang 72 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. 17 Senioren sind an den Folgen einer Infektion gestorben. 39 Mitarbeiter haben sich bis jetzt angesteckt. Diese Zahlen nannte Dagmar Hofmann, Pressesprecherin des Würzburger Landratsamts, aus Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Eine weitere Seniorin in Ochsenfurt verstorben

Die Zahl der Todesfälle im Haus Fuchsenmühle ist von gestern 16 auf heute 17 angestiegen. Eine 86-jährige Bewohnerin ist verstorben. Die Seniorin hatte laut Landratsamt mehrere Vor-Erkrankungen und wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Laut Hofmann sind inzwischen 12 Bewohner und 22 Mitarbeiter genesen.

Seniorenheim nennt andere Infektionszahlen

Die Zahlen der Einrichtung selbst unterscheiden sich von denen des Landratsamts. Anke Sostmann, die zuständige Pressesprecherin, nannte dem BR 18 Todesfälle und bislang 81 infizierte Senioren. Aktuell seien 23 Bewohner positiv auf Corona getestet, 40 negativ.

Infizierte Bewohner sind isoliert

Nach Angaben von Anke Sostmann zeigen die positiv Getesteten alle leichte Symptome und werden im Seniorenheim betreut. Kein Bewohner ist aktuell zur Behandlung im Krankenhaus. Nach wie vor sind alle Infizierten isoliert. Sie befinden sich in Bereichen, die von den gesunden Bewohnern getrennt sind.

Hygienemaßnahmen im Haus Fuchsenmühle wurden verschärft

Die verschärften Schutzmaßnahmen gelten bereits seit dem ersten positiven Fall, betonte die Pressesprecherin: "Vor Ort wird mit FFP-2-Masken, Handschuhen, Schutzbrillen und speziellen Kitteln gearbeitet. Die Desinfektions-Intervalle wurden verkürzt. Das Gesundheitsamt führt regelmäßig Reihen-Testungen durch."

Auch Mitarbeiter mit Coronavirus infiziert

Unter den Mitarbeitern gibt es laut Sostmann aktuell sechs Corona-Fälle. Insgesamt arbeiten dort 82 Menschen. "Die Personalsituation ist gut, weil die ausgefallenen Mitarbeiter durch Leihpersonal ersetzt werden konnten", erklärte Sostmann.

Acht Senioren in Großwallstadt gestorben

In einem Seniorenheim in Großwallstadt im Landkreis Miltenberg hatten sich Mitte Oktober fast alle Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. 38 von 40 Bewohnern seien bislang positiv getestet worden, sagte Susanne Seidel, die Pressesprecherin des Landratsamts Miltenberg, auf Anfrage des BR. Acht Senioren sind verstorben. Außerdem hatten sich 20 der 34 Mitarbeiter infiziert.

Lage im Haus Theresa hat sich aber normalisiert

Inzwischen hat sich die Lage aber etwas entspannt. Nach aktuellem Stand sind nur noch vier Senioren infiziert. Ein Mitarbeiter ist in Quarantäne. "Die Bewohner im Haus Theresa werden in kurzen Abständen getestet. Vor dem Zimmern der Infizierten gibt es Schleusen. Die Mitarbeiter dürfen die Zimmer nur mit kompletter Schutzkleidung betreten", so Seidel.

Für die Betreuung der Infizierten ist nur ein begrenzter Teil der Mitarbeiter zuständig. Außerdem gilt in dem Seniorenheim ein Besuchsverbot und es werden derzeit keine neuen Bewohner aufgenommen.

Einrichtung nennt ebenfalls andere Corona-Zahlen

Auch hier unterscheiden sich die Zahlen der Einrichtung selbst von denen des Landratsamts. Heimleiterin Ute Thomas nannte dem BR 37 von insgesamt 39 Bewohnern als infiziert. Von den 44 Mitarbeitern hatten sich 18 angesteckt. Auch Thomas spricht heute von vier Senioren, die noch positiv getestet wurden. "Den vier Senioren geht es gesundheitlich gut", sagte sie zum BR.

Ausbruch des Coronavirus Mitte Oktober

"Wir haben am 17. Oktober bemerkt, dass eine Bewohnerin Symptome hat und eine Massen-Testung eingeleitet. Auch die Hygienemaßnahmen haben wir verstärkt. Die Infizierten wurden nur noch von Mitarbeitern in voller Montur betreut", so Thomas. Dann sei es jedoch schon zu spät gewesen und das Heim bereits "durchseucht" gewesen.

Heimleitung: Mitarbeiterin hat Coronavirus eingeschleppt

Sie vermutet, dass eine Mitarbeiterin aus der Hauswirtschaft das Coronavirus in die Einrichtung gebracht hat. "Der Mann der Mitarbeiterin hatte Corona. Sie hat es aber nicht kommuniziert und weitergearbeitet. In ihrer Funktion ist sie von Zimmer zu Zimmer gelaufen, hat die Senioren nach ihren Essenswünschen gefragt – und das Virus so wahrscheinlich verteilt", so die Heimleiterin. Anhand eines Corona-Tagebuchs konnten sie das eingrenzen.

Ermittlungen zu möglichen Hygienemängeln

Noch besteht der Verdacht, dass die Hygienemaßnahmen im Haus Theresa nicht eingehalten wurden. Das Landratsamt Miltenberg hat deshalb Anzeige erstattet. "Es ist anzunehmen, dass das notwendige Schutzkonzept, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, nicht entsprechend umgesetzt wurde. Hierzu wurde von Seiten des Landratsamtes Miltenberg Strafanzeige gestellt, damit dieser Anfangsverdacht untersucht werden kann", sagte Landrat Jens Marco Scherf (Die Grünen) vor einer Woche zum BR. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dauern an.

Heimleiterin weist Vorwürfe zurück

Heimleiterin Ute Thomas kann das nicht verstehen. Sie betont, dass rechtzeitig entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Senioren eingeleitet worden seien. "Wenn es bei uns im Haus Hygieneprobleme geben würde, wären wir schon bei der ersten Corona-Welle dabei gewesen", so die Heimleiterin.

"Hetzjagd" gegen Haus Theresa in den Medien

Ute Thomas kritisiert die Berichterstattung über ihre Einrichtung als "Corona-Hotspot". In den lokalen Medien sei eine "Hetzjagd" gegen das Seniorenheim aufgekommen. Sie und ihre Mitarbeiter hätten sogar Todesangst gehabt.