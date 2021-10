Unterfränkische Schulen für Berufsorientierung ausgezeichnet

Wie geht es nach der Schule weiter? Schulen, die ihre Schüler bei der Entscheidungsfindung zum späteren Beruf besonders unterstützen, werden von der Initiative Berufswahl-Siegel ausgezeichnet. In diesem Jahr werden insgesamt 42 bayerische Schulen ausgezeichnet, acht davon in Unterfranken. Das teilte Berufswahl-Siegel Bayern mit.

Acht unterfränkische Schulen erhalten Siegel

Das Siegel erhalten die Brentano Mittelschule Aschaffenburg, das Egbert Gymnasium in Schwarzach, das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach in Volkach-Gaibach, das Gymnasium Landschulheim in Wiesentheid, die Johannes Obernburger Grund- und Mittelschule in Obernburg sowie die Parzival Mittelschule in Amorbach, das Karl Ernst Gymnasium in Amorbach und die Mittelschule in Bad Brückenau.

Praktika, Potentialanalyse, Bewerbungstraining

Die ausgezeichneten Schulen bieten laut der Initiative vielfältige Angebote zur Berufswahlfindung an. Zum Beispiel: Bewerbungstraining, Berufe-Speed-Dating, Praktika, regelmäßige Schnuppertage in Unternehmen, ein Netzwerk zwischen Schulen und Betrieben, eine individuelle Potentialanalyse und vieles mehr. "Wer während der Schulzeit in verschiedenste Berufsfelder hineinschnuppern kann, hat die besten Chancen, den richtigen Beruf für sich zu finden. Das ist nicht nur für die einzelnen Schüler und Schülerinnen, sondern auch für Wirtschaft und Gesellschaft von größter Bedeutung", sagt Stefanie Hilligweg, die die Inititative Berufswahl-Siegel im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) leitet. Allerdings würdigt das Berufswahl-Siegel nicht nur den besonderen Einsatz der Schule. Es fördert dieses Engagement auch mit einem Programm zur weiteren Verbesserung der Angebote und zur Unterstützung der Lehrkräfte, heißt es in der Mitteilung.

Auszeichnung für Schulen, die sich besonders engagieren

Aktuell tragen 128 Schulen in Bayern das Siegel. "Mit dem Berufswahl-Siegel zeichnen wir Schulen aus, die bei der Beruflichen Orientierung besonders engagiert und innovativ vorgehen", so der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) anlässlich der Verleihung. Das Berufswahl-Siegel in Bayern ist ein Projekt des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft. Es ist 2016/17 in Niederbayern gestartet, 2017/18 folgte Schwaben und 2020/21 Unterfranken. Langfristig will die Initiative Schulen in allen bayerischen Regierungsbezirken dabei unterstützen, ihren Schülern eine ausgezeichnete Berufsorientierung zu bieten. So soll die Qualität der Berufsorientierung an den Schulen dauerhaft gesichert werden und immer weiter steigen.

Zu den Unterstützern des Projektes zählen neben der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft die Initiative Schulewirtschaft Bayern, die Interessengemeinschaft Selbständiger, Unternehmer und freiberuflich Tätiger und das bayerische Kultusministerium. Weitere Partner sind die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit und das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung.