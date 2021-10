Unterfränkische Schulbibliotheken mit Gütesiegel ausgezeichnet

Für eine herausragende Förderung der Lese-, Medien-, und Informationskompetenz werden insgesamt 30 bayerische Schulbibliotheken ausgezeichnet. Auch fünf unterfränkische Büchereien erhalten das neue Gütesiegel "Treffpunkt Schulbibliothek – Fit in Medien". Darüber freuen kann sich zum Beispiel das Johann-Schöner-Gymnasium in Karlstadt. Kultusstaatssekretärin Anna Stolz (Freie Wähler) hat das Gütesiegel dort persönlich übergeben. Bei der Auszeichnung handelt es sich um einen Baustein zur Leseförderung im Rahmen der Initiative #lesen.bayern.

Gütesiegel für fünf unterfränkische Schulbibliotheken

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Kunst- und Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) haben bei einem Festakt bereits in der vergangenen Woche auf Schloss Blutenburg in München fünf exemplarische Preisträgerbibliotheken gewürdigt – eine je Schulart. Aus Unterfranken war die Berufliche Oberschule Marktheidenfeld mit dabei. Auch die Staatliche Realschule Bessenbach, das Balthasar-Neumann-Gymnasium Marktheidenfeld und das Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach am Main sind mit dem Gütesiegel ausgezeichnet worden.

Staatssekretärin: "Schulbibliotheken sind wahre Schatzkammern"

Vor ihrem heutigen Besuch am Karlstadter Gymnasium mit seinem Lernatelier sagt Staatssekretärin Stolz: "Schulbibliotheken sind wahre Schatzkammern, die die Lust am Lesen und der Literatur wecken. Dabei sind sie mehr als nur Regale voller Bücher: Eine Schulbibliothek ist ein lebendiger Ort der Zusammenarbeit, des Miteinanders und des Wissens, an dem man sich wohlfühlt." Mit dem Motto "Lesen.Lernen.Leben." am Lernatelier in Karlstadt zeige man deutlich: "Hier geht es nicht nur um schulisches Lernen, hier geht es um Innovationen, um Kreativität und vor allem um eines: Das Sich-Wohlfühlen."