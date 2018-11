Unterfränkische Schüler bei "World Robot Olympiad" in Thailand

Die Teilnehmer müssen kleine Roboter designen und programmieren. Die Roboter sind meist aus Lego und sollen Aufgaben erfüllen können. Der Wettbewerb steht unter dem Motto "Food-Matters". Das heißt: Essen geht uns etwas an. Die drei Kinder aus Kronungen und Poppenhausen werden die Aufgabe erhalten, symbolische Früchte in Form von Legosteinen in verschiedenen Reifestadien logistisch an verschiedene Orte zu bringen. Reife Früchte kommen in den Supermarkt, unreife Früchte in den Reiferaum, faule Früchte in die Biogasanlage, nicht-perfekte Früchte in die Konservenfabrik. Betreut und begleitet werden die drei Neun- bis Elfjährigen von ihren Eltern.

Schulfrei für Wettbewerb

Die Drei hatten sich über den Regionalentscheid und einen zweiten Platz beim Bundesentscheid für die „World Robot Olympiad“ in Passau qualifiziert. An der "World Robot Olympiad" nehmen Teams aus über 60 Nationen im Alter zwischen acht und 19 Jahren teil. Marlene geht in die Grundschule Poppenhausen, ihr Bruder Jakob besucht das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Schweinfurt und Marc Jannis Fischer geht ins Walther-Rathenau-Gymnasium in Schweinfurt. Die Kinder haben für die Wettkampfteilnahme in Thailand schulfrei bekommen.