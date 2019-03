Unterfränkische Polizei legt Sicherheitsbilanz 2018 vor

In Unterfranken wurden 2018 insgesamt 54.714 Straftaten registriert. Nach Niederbayern weist Unterfranken die zweitniedrigste Häufigkeitszahl – das heißt die Zahl der erfassten Fälle, bezogen auf 100.000 Einwohner. Innerhalb Unterfrankens ist dabei der Landkreis Schweinfurt Spitze, Schlusslicht: der Landkreis Kitzingen. Die Anzahl der Straftaten bewegt sich weiterhin auf sehr niedrigem Niveau, sagte Unterfrankens Polizeipräsident Gerhard Kallert.

Ausländerrechtliche Verstöße werden separat gezählt

Im Jahr 2018 registrierte die Polizei 1.902 ausländerrechtliche Verstöße, das heißt Vergehen nach dem Aufenthaltsgesetz. Dabei begehe jeder Asylbewerber, der Deutschland ohne gültigen Pass betritt eine Straftat, die in dem Moment aufgeklärt werde, in dem der Asylbewerber gefasst wird. Somit würde die Zahl dieser Delikte zwar etwas über die Arbeitsbelastung der Polizei aussagen, gleichzeitig aber die Aufklärungsquote verfälschen.

In der Statistik knapp 53.000 Straftaten aufgeführt

Die Polizei orientiert sich an der um ausländerrechtliche Verstöße "bereinigten" Zahl von 52.812 Straftaten. Demzufolge stieg die Anzahl der Delikte im Vergleich zu 2017 um 3,1 Prozent an. Zu dieser Steigerung, so Kallert, habe maßgeblich der "Autokratzer" beigetragen. Der "Autokratzer" allein sorgte in Würzburg um einen Anstieg um 10,9 Prozent. Der Verdächtige soll 1.700 Fahrzeuge verkratzt und einen Schaden von 2,3 Millionen Euro angerichtet haben. Auf sein Konto gehen allein 1.560 Straftaten. 2018 wurden in Unterfranken 338 Wohnungseinbrüche registriert, das sind 21,9 Prozent weniger als 2017. Damals waren es 433 Fälle.

Cyber-Kriminalität zurückgegangen

Die Cyber-Crime-Straftaten sind 2018 von 1.360 auf 1.184 gesunken, das bedeutet einen Rückgang um 12,9 Prozent. Dabei ist der Ermittlungsgruppe "Strom" im vergangenen Jahr eine wichtige Festnahme geglückt: In Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord überführten die Ermittler einen Mann aus dem Landkreis Würzburg. Er soll Leute per Internet angewiesen haben, sich selbst Stromschläge zu versetzen. Allein in Unterfranken waren es 105 Fälle, die jeweils als versuchter Mordversuch eingestuft werden.

Telefon-Betrüger auf dem Vormarsch

Im Bereich Telefon-Betrug sind die Fallzahlen sowie die Schadenssummen laut Polizeipräsidium Unterfranken stark angestiegen: Die Vorfälle haben sich in Unterfranken nahezu verdoppelt. Registrierte die Polizei 2017 noch 941 Fälle (davon 21 vollendet), waren es 2018 1.787 Fälle (davon 29 vollendet) – ein Plus von 89,9 Prozent. Die Täter versuchten dabei übers Telefon, von ihren Opfern Geld zu erbeuten – mit dem Enkeltrick, einem Schockanruf oder als falsche Polizisten beziehungsweise Bedienstete.

Rauschgiftkriminalität angestiegen

Bei der Rauschgiftkriminalität gab es 2018 5.599 Fälle, ein Plus von 3,8 Prozent. Im Jahr 2017 waren es 5.396 Fälle. Kallert zufolge stieg die Zahl der jugendlichen Tatverdächtigen im Alter von 14 bis 18 Jahren weiter an: von 682 im Jahr 2017 auf 728 im Jahr 2018Im vergangenen Jahr meldete die Polizei 26 Drogentote, 2017 waren es 28. Wegen der steigenden Fallzahlen im Bereich der Rauschgiftkriminalität hat die unterfränkische Polizei das Drogenpräventionsprojekt "Flashback" an Schulen gestartet. Ziel ist es, Jugendliche die Gefahr von Cannabis und "Legal Highs" vor Augen zu führen, außerdem sollen regionale Präventionsnetzwerke geschaffen werden.

Gestiegen ist auch die Gewalt gegen Polizeibeamte. Hier gab es 2018 in Unterfranken 724 Fälle (2017: 657). Am häufigsten wurden die Beamten beleidigt oder tätlich angegriffen.