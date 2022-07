Unterfränkische Obstbauern mit Kirschernte zufrieden

In Unterfranken hat die Kirschernte heuer zwei Wochen früher angefangen. Jetzt ist die Ernte bereits abgeschlossen – während in der Fränkischen Schweiz noch geerntet wird. "Die Qualität war gut, die Erträge waren gut", sagt Thomas Riehl vom Verein Fränkische Obstbauern in Kitzingen. Die Trockenheit sei zwar ein Problem gewesen, doch die Betriebe hätten sich darauf eingestellt und mit künstlicher Bewässerung darauf reagiert. Bewässerung und wie man sie am besten gestalte sei ein großes Thema, betonte der Experte. Das Obstinformationszentrum beschäftige sich intensiv damit, um die Obstbauern zu beraten und zu unterstützen.

Kirschernte in der Fränkischen Schweiz läuft noch

Die Obstbäuerinnen und -bauern in der Fränkischen Schweiz stecken noch mitten in der Kirschenernte. Die Ernte laufe noch bis Anfang August, sagte Elias Schmitt vom Obstinformationszentrum des Landkreises Forchheim. Er sprach von einer guten Ernte und guten Qualität. Lediglich die Fruchtgröße habe wegen der anhaltenden Trockenheit gelitten. Etliche Obstbauern würden ihre Bäume bewässern, um trotzdem eine gute Ernte einzuholen.

Großes europäisches Kirschanbaugebiet liegt in Franken

Franken gilt als eines der größten zusammenhängenden Kirschanbaugebiete in Europa mit mehr als 250.000 Kirschbäumen auf 25 Quadratkilometern. Weil der Obstanbau als witterungsanfällig gilt, schwanken die Erntemengen von Jahr zu Jahr stark. Ein Großteil der Kirschen, die im Dreieck zwischen Nürnberg, Forchheim und Bayreuth gepflückt werden, vermarkten die Obstbäuerinnen und -bauern über Genossenschaften. Aber auch Direktvermarktung spielt eine Rolle. Vor allem an den Wochenenden sind in der Fränkischen Schweiz viele Verkaufsstände mit frischen Kirschen zu finden.

Konkurrenz durch Kirschen aus Südeuropa

Ein großes Problem sieht Riehl bei der Vermarktung. Ware aus dem Ausland sei günstiger, mit diesen Angeboten könnten die heimischen Obstbauern nicht konkurrieren. "Die Billigangebote machen Probleme", räumt er ein. Natürlich würden die fränkischen Obstbauern auch auf Direktvermarktung setzen und in Hofläden oder auf Wochenmärkten verkaufen – eine große Menge Kirschen gehe aber an die Handelsketten.

Mit Material der dpa