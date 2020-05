Unterfränkische Museen öffnen nach Corona-Pause wieder

Der KunstLANDing mit zeitgenössischer Kunst soll am Samstag folgen. Wie in allen Museen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Die Museen der Stadt Aschaffenburg weisen darauf hin, dass Besucher ihre Schutzmaske selbst mitbringen müssen. Außerdem müssen Besucher einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Besuchern und zum Personal einhalten. Die Zahl der Besucher ist beschränkt, Führungen finden nicht statt.

Besucherzahl begrenzt, Mundschutz ist Pflicht

Auch das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt ist ab Dienstag wieder zu den normalen Betriebszeiten geöffnet. Auch hier gelten Hygieneregeln und es werden nur Individualbesucher und keine Gruppen eingelassen. Wie die Museumsleitung mitteilt, werde die vor Corona sehr erfolgreiche Sonderausstellung "Talent kennt kein Geschlecht. Malerinnen und Maler der Romantik auf Augenhöhe" dank der Zustimmung der insgesamt 26 Leihgeber bis zum 12. Juli 2020 verlängert. Dem ersten Besucher zur Wiedereröffnung des Museums werde der Katalog zur Sonderausstellung als Willkommensgruß überreicht. Das Café werde zunächst mit einem "to-go-Betrieb" starten und dann schrittweise in den kommenden Wochen den Außen- und Innenbereich öffnen. Die Museumsbuchhandlung werde ebenfalls geöffnet sein.

Sieben Wochen war geschlossen

In Würzburg öffnet beispielsweise das Martin-von-Wagner-Museum in der Residenz wieder für Besucher. Auch hier gelten strenge Regeln, so dürfen maximal 10 Personen gleichzeitig in die Antikensammlung und maximal 20 Besucher in die Gemäldegalerie. So soll gesichert sein, dass für jeden Besucher mindestens 20 Quadratmeter Bodenfläche zur Verfügung stehen. Auch die beiden Sonderausstellungen "MUS-IC-ON! Der Klang der Antike" und die bis 21. Juni verlängerte Schau "Im Netz des Sichtbaren" werden zu sehen sein. Das Museum in Würzburger Kulturspeicher öffnet ebenfalls 12. Mai. Nach mehr als sieben Wochen Schließungszeit geben Museumsleiterin Marlene Lauter und der Würzburger Kulturreferent Achim Könneke ab 13.00 Uhr ein Pressegespräch zur Wiedereröffnung.

Sonderausstellung wird verlängert

Die derzeitige Sonderausstellung "Wolfgang Gurlitt – Zauberprinz" wird bis zum 19. Juli 2020 verlängert. Zur Wiedereröffnung am Dienstag startet das Museum eine Malaktion für kreative Kinder und Erwachsene: Hörspiele auf der Website des Museums zu Gemälden aus der Städtischen Sammlung laden dazu ein, ein Bild zur Geschichte zu malen oder zu zeichnen. Anschließend kann man ein Foto des eigenen Kunstwerks an das Museum schicken. Die Bilder werden online und in zwei Räumen der Städtischen Sammlung ausgestellt. Einsendeschluss für die Aktion ist der 27. Mai. Die Präsentation läuft bis zum 28. Juni 2020.

Keine Führungen oder Erzählstunden

Auch Museumsgänger im Landkreis Main-Spessart können sich endlich wieder die Sammlungen live vor Ort anschauen: Im Spessartmuseum in Lohr ist beispielsweise Kurfürst Lothar Franz von Schönborn bereit und kann in seinem Schloss dienstags bis samstags von 10.00 bis 16.00 Uhr, sonn- und feiertags noch eine Stunde länger besucht werden. Auch dort müssen natürlich die derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden. Vorsichtshalber hat das Museumsteam der Figur des Kurfürsten eine Maske umgebunden. Es finden keine Führungen und Erzählstunden im Spessartmuseum statt.

Veränderte Öffnungszeiten

Ab heute steht auch die Papiermühle Homburg, das bayernweit einzigartige Industriedenkmal seiner Art unter Einhaltung der derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln, wieder offen für Besucher. Dort sind Gruppenführungen unter bestimmten Voraussetzungen möglich, Veranstaltungen finden aber nicht statt. Die Papiermühle ist von Dienstag bis Freitag morgens ab 10.00 und nachmittags ab 14.00 Uhr für jeweils zwei Stunden geöffnet, samstags, sonn- und feiertags jeweils eine Stunde länger. Im Museum Schlösschen im Hofgarten in Wertheim sind ab diesen Dienstag unter anderem die Sonderausstellung "Zu Gast bei …" – Private Interieurs" in Kooperation mit dem Stadtmuseum in Berlin und die Studioausstellung "Innenräume" mit Arbeiten von Marc Peschke und Hans-Peter Stark zu sehen.

