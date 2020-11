Unterfränkische Landkreise planen Corona-Impfzentren

Krisenstäbe bilden, Hallen und Personal finden: Die Planungen für die Corona-Impfzentren in Unterfranken sind in allen Landkreisen angelaufen. Das hat am Donnerstag eine Umfrage des Bayerischen Rundfunks ergeben. Ziel sei es, Mitte Dezember in allen Landkreisen ein Impfzentrum bereitzuhalten. Die kreisfreien Städte Würzburg, Schweinfurt und Aschaffenburg planen dabei nach gegenwärtigem Stand ein gemeinsames Impfzentrum mit dem jeweils umgebenden Landkreis.

Würzburg möchte Ex-Militärflugplatz Giebelstadt nutzen

Am weitesten fortgeschritten sind die Planungen offenbar in der Stadt und dem Landkreis Würzburg. Dort steht der ehemalige US-Millitärflugplatz Giebelstadt als Standort zur Diskussion, sagt Landrat Thomas Eberth (CSU).

„Wir sind guter Dinge, dass das klappen könnte. In Giebelstadt haben wir einen großen Flugzeughangar, den wir vielleicht schnell ausbauen können.“ Thomas Eberth, Landrat Würzburg.

Um die nötige Infrastruktur einzurichten, wurde in Würzburg eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Uniklinik eingerichtet. Personell sollen nach gegenwärtigen Überlegungen Ärzte im Ruhestand für die Beratung und die Impfung gewonnen werden. Diese sollen von der Kreisfeuerwehr und der Bundeswehr unterstützt werden.

Erste konkrete Planungen in Schweinfurt, Miltenberg und Bad Kissingen

Auch die Stadt und der Landkreis Schweinfurt planen ein gemeinsames Impfzentrum. Derzeit würden mehrere in Frage kommende Gebäude und Örtlichkeiten geprüft, so ein Sprecher. Im Landkreis Bad Kissingen sind drei Liegenschaften in der Vorauswahl, sagt Sprecherin Nathalie Bachmann. Der Landkreis will jetzt zunächst mit den Eigentümern sprechen und ausloten, welche Örtlichkeit sich am besten eignet. Konkreter sind die Planungen schon im Landkreis Miltenberg. "Wir können uns derzeit gut eine Kooperation mit der Helios-Klinik in Erlenbach am Main vorstellen", sagt der grüne Landrat Jens Marco Scherf. Daneben plädiert Scherf für eine Vernetzung mit niedergelassenen Ärzten, die ihre Patienten am besten kennen.

Erste Planungen in weiteren Landkreisen

Planungen, aber noch keine konkreten Ergebnisse melden die Landkreise Main-Spessart, Aschaffenburg und Kitzingen. Die Landkreise Rhön-Grabfeld und Haßberge haben für Freitag entsprechende Planungssitzungen angesetzt. Erste Vorüberlegungen in Haßfurt gehen dahin, das Impfzentrum in das bestehende Testzentrum in Wonfurt zu integrieren, sagt die Landkreissprecherin.

Herausforderungen: Standort, Personal, Verwaltung

Die Herausforderungen an die Planungsstäbe sind groß: Es geht darum, eine Immobilie – im besten Fall eine Halle – zu finden, die beheizbar ist und gut mit dem ÖPNV und dem eigenen Auto erreichbar sein sollte. Außerdem müssten auch die hygienische Voraussetzungen stimmen, sagt der Würzburger Landrat Thomas Eberth.

Verwaltung und funktionierende EDV

Der Würzburger Landrat betont zudem die Rolle einer funktionierenden Verwaltung mit zugehöriger EDV. So müsse genau protokolliert werden, wer wann geimpft werde, da der Impfstoff ja zweimal verabreicht werden muss. Auch die Infrastruktur für die Lagerung des Impfstoffs bei Minus 70 Grad Celsius müsse bereitgestellt werden. In den Tagen vor der Impfung könne der Impfstoff allerdings bei 2-8 Grad in einem normalen Kühlschrank gelagert werden, so Eberth. Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der Impfzentren übernimmt der Freistaat.