Unterfränkische Kongresszentren leiden unter der Corona-Pandemie

Eineinhalb Jahre Corona-Pandemie haben auch das Congress Centrum Würzburg (CCW) schwer getroffen: Etwa 80 Prozent aller Veranstaltungen sind ausgefallen, berichtet Stefan Fischer, stellvertretender Geschäftsführer des städtischen Eigenbetriebs Congress-Tourismus-Wirtschaft (CTW). "Es ist ein Wechselbad der Gefühle – je nach Inzidenz", beschreibt er die Stimmung. Und die hält leider auch noch an.

Tagungsräume bei viel geringerer Kapazität in Betrieb

Aktuell dürfen in den großen Frankonia-Saal, dem nach eigenen Angaben größten Veranstaltungs-, Konzert- und Kongresssaal in Würzburg und Umgebung, nur 200 Personen. Eigentlich ist der Saal auf 1.635 Personen ausgelegt. Der Grund für die Begrenzung: Laut der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung müssen je Teilnehmer zehn Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Somit ist der Saal für viele Veranstaltungen oder Kongresse zu klein, weil nicht alle darin untergebracht werden können. "Und bei nur 200 Personen stellt sich auch die Frage der Wirtschaftlichkeit", ergänzt Fischer.

Keine Verbindlichkeit bei Veranstaltungs-Planung

Für andere Veranstaltungen wiederum, die sonst in einem kleineren Saal stattgefunden hätten, ist der große Saal schlicht zu teuer. Ein weiteres Problem: Viele Kongresse oder Tagungen werden von Ausstellungen begleitet. Auch dafür fehlt der Platz durch den vorgeschriebenen Flächenbedarf von zehn Quadratmetern pro Person. Etliche Veranstaltungen wurden bereits mehrfach verlegt. Bis Jahresende sind aktuell noch rund 195 Veranstaltungen geplant. Doch Fischer weiß: "Mehr als drei bis vier Wochen im Voraus lässt sich aktuell nichts planen, es gibt keine Verbindlichkeit."

CTW-Geschäftsführer: Branche wird sich nach Pandemie erholen

Dennoch blickt Fischer positiv in die Zukunft. Die Branche wird sich aus seiner Sicht wieder erholen, sobald es die Pandemie beziehungsweise die Politik wieder zulässt. Der Bedarf an persönlichen Treffen halte an, die Nachfrage sei da – auch wenn die Pandemie gezeigt habe, das vieles online möglich ist. "Für komplexe, feinfühlige Verhandlungen braucht es weiterhin das persönliche Gespräch. Auch internationale Kongresse oder Tagungen werden wieder stattfinden", schätzt der stellvertretende CTW-Geschäftsführer.

Würzburger Hotelier erwartet noch längere Durststrecke

Andreas Havlik, der Direktor des Maritim Hotel Würzburg, das gemeinsam mit der Stadt Würzburg das CCW betreibt, schätzt die Aussichten ähnlich ein. Havlik geht aber davon aus, dass es noch lange dauern wird, bis das Niveau von vor der Corona-Pandemie wieder erreicht wird: "Die Branche springt nicht sofort wieder an." Etwa 85 bis 90 Prozent der Umsätze aus dem Veranstaltungsgeschäft sind dem Maritim Hotel im vergangenen Jahr weggebrochen. Havlik rechnet damit, dass erst gegen Mitte oder gar Ende des Jahrzehnts wieder die guten Umsätze aus den Jahren 2017 bis 2019 erreicht werden.

Außerdem werde sich die Qualität der Veranstaltungen ändern, glaubt Havlik: "Veranstalten wird teurer werden." Es werde weniger Veranstaltungen geben, diese würden aber exklusiver im Hinblick auf Inhalt, Gestaltung und Rahmenprogramm sein: "Der Wert von Veranstaltungen wird höher sein und die Qualität der menschlichen Begegnung anders validiert."

"Live ist live – das wird sich nicht ersetzen lassen"

Hoffnung für das CCW setzt Stefan Fischer außerdem in Konzerte und ähnliche Events. "Live ist live –das wird sich nicht ersetzen lassen", erklärt er. Die 18 Millionen Euro, die der Umbau und die Vergrößerung des CCW von 2013 bis 2015 gekostet hat, seien daher keineswegs umsonst gewesen. Außerdem werde auch an der Modernisierung, unter anderem des nicht mehr zeitgemäßen Frankonia-Saals, festgehalten. Die Planungen dazu laufen. Bis Ende des Jahrzehnts sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein.

Aschaffenburger Stadthalle: Impfaktionen statt Konzerte

Auch die Aschaffenburger Stadthalle hat durch die Corona-Pandemie große Einbußen erlitten. "Die Pandemie hat uns das Geschäft mächtig verhagelt", so Sven Olaf Brüggemann, Werkleiter der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg. In der Stadthalle am Schloss finden jährlich über 500 Veranstaltungen mit insgesamt mehr als 115.000 Besuchern statt. Doch bis auf eine Ausnahme im Herbst letzten Jahres sind alle großen Messen ausgefallen.

Brüggemann erklärt: "Die Veranstaltungsgenres sind jetzt völlig andere als zuvor." Demnach haben 2020 in der Stadthalle am Schloss unter anderem Stadtratssitzungen, Impfaktionen und Meetings der Stadtverwaltung stattgefunden. Dadurch konnten die Verluste etwas aufgefangen werden. Denn der Umsatz sei von 472.000 Euro in 2019 auf 295.000 Euro in 2020 – rund 37,5 Prozent – zurückgegangen. Allerdings stecken im Umsatz des vergangenen Jahres laut Brüggemann auch 81.000 Euro November- beziehungsweise Dezember-Hilfe des Bundes.

Corona-Zeiten brachten Hybrid-Veranstaltungen voran

Wann und inwiefern große Messen wieder realisiert werden können ist fraglich. "Wir müssen sehen, was der Herbst bringt", erklärt Brüggemann. Für 2022 ist er aber optimistisch: "Im Prinzip haben wir ein volles Haus, wir haben alles, was möglich war, auf das kommende Jahr umgebucht." Außerdem könnte Corona für Aschaffenburg als Kongressort sogar eine Chance bieten. "Vieles geht inzwischen in Form von Hybrid-Veranstaltungen, mit Teilnehmern vor Ort und online. Corona hat das noch befeuert und wir könnten von solchen hybriden Formaten sogar profitieren", hofft der Werkleiter der Kongress- und Touristikbetriebe. Als mittelgroßes Haus habe es die Stadthalle da womöglich leichter als die ganz großen Häuser. Hinzu komme die gute Verkehrslage von Aschaffenburg. "Noch dazu haben wir im Rhein-Main-Gebiet ein gutes Preisniveau im Vergleich etwa zu Mannheim oder Frankfurt", ergänzt Brüggemann.

Drastischer Rückgang auch im Schweinfurter Kongresszentrum

Das Kongresszentrum Maininsel in Schweinfurt verzeichnet normalerweise jährlich bis zu 400 Veranstaltungen. Doch mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Nachfragesituation beziehungsweise die Anzahl an Buchungsanfragen rapide zurückgegangen. Das teilte Rebekka Saft mit, die Veranstaltungsleiterin der Mercure Schweinfurt Maininsel. Zwar habe man 2020 unter Berücksichtigung der Hygienebestimmungen wenige Veranstaltungen durchführen können, aber die Anzahl sei keinesfalls mit dem Vorjahr vergleichbar.

Unterschiedliche Regelungen als große Herausforderung

"Bis heute sind die Bucher aus verschiedensten Gründen sehr unsicher, was die Veranstaltungsplanung betrifft. Eine große Herausforderung sind die unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern und auch die teilweise unterschiedliche Auslegung der Bestimmungen auf regionaler Ebene", sagt Saft. Hinzu kämen die firmeninternen Reisebeschränkungen und bei der Planung internationaler Events die unterschiedlichen Einreisebestimmungen aus dem Ausland.

Kunden wollen "face-to-face"-Veranstaltungen

"Der prognostizierte hohe Bedarf an Hybridveranstaltungen ist bis dato bei uns noch nicht spürbar. Im Gegenteil signalisieren uns die allermeisten Kunden, dass der Bedarf an face-to-face Veranstaltungen sehr groß ist", meint Saft. Bis zum Jahresende seien einige Veranstaltungen geplant, doch die Buchungszahlen würden nach jetzigem Stand weit von den Vorjahren entfernt bleiben.