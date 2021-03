Unterfränkische Hausärzte bereit für Corona-Impfungen

Nach dem Beschluss von Bund und Ländern, dass Corona-Schutzimpfungen demnächst auch bei Hausärzten möglich sein sollen, haben die unterfränkischen Ärzte Einverständnis signalisiert. Allerdings fordern sie auch bürokratische Entlastungen. "Impfungen gehören bei uns seit jeher zum Tagesgeschäft. Allerdings muss sich die Corona-Impfung da einfügen lassen und darf nicht bürokratisch erschwert werden", sagte der Bezirksvorsitzende im bayerischen Hausärzteverband Christian Pfeiffer dem BR. Der Allgemeinmediziner mit Praxis in Giebelstadt im Landkreis Würzburg und viele seiner Kollegen seien grundsätzlich bereit, sich bei der Impfung zu beteiligen.

Einschätzung: Viele Patienten würden sich beim Hausarzt impfen lassen wollen

Schon jetzt würden einige seiner Patienten bewusst mit der Impfung warten, um sich bei ihrem Hausarzt impfen zu lassen, sagte Pfeiffer. Er forderte außerdem, dass die Ärzte mitentscheiden dürfen, ob sie etwa einem 70-Jährigen schwer lungenkranken Patienten eine Impfung verabreichen, obwohl er offiziell noch nicht dafür vorgesehen ist. Dafür allerdings müssten die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden. Voraussetzung für eine Beteiligung der Allgemeinärzte sei, dass genug Impfstoff zur Verfügung steht. Denn Pfeiffer möchte vermeiden, dass Patienten sich erst registrieren und dann wochenlang auf ihre Dosis warten müssen.

Bürokratischer Aufwand müsse sich in Grenzen halten

Außerdem erwarten die Allgemeinärzte, dass die bürokratischen Hürden und Dokumentationspflichten gesenkt werden. Eine SARS-CoV-2-Impfung müsse dann mit Vor- und Nachgespräch ähnlich verlaufen wie eine normale Grippe-Impfung, so der Sprecher der unterfränkischen Allgemeinärzte. Der Bayerische Hausärzteverband hatte bereits am Dienstag den Plan befürwortet, die Hausärzte in die Impfung einzubinden. Bis zu 50.000 Praxen in ganz Deutschland könnten dann dafür sorgen, die bundesweite Impfquote zu erhöhen.

Zwei von mehreren Impf-Pilotprojekten mit Hausärzten gibt es seit zwei Wochen im mittelfränkischen Landkreis Fürth. Derzeit werden die Patienten dort im bayernweiten Portal registriert und dann direkt durch die Praxis eingeladen.