Unterfränkische Gemeinden kämpfen gegen trockene Wälder

Mit dem Problem der Trockenheit in den unterfränkischen Wäldern hat auch die Gemeinde Erlabrunn zu kämpfen. Dort wachsen auf 70 Hektar Wald fast ausschließlich Schwarzkiefern. Und bei denen habe der fehlende Regen deutlich seine Spuren hinterlassen, sagt Bürgermeister Thomas Benkert dem BR. Deshalb soll in Erlabrunn der Wald umgestaltet werden. Ziel sei ein Mischwald, der in etwa 50 Jahren nur noch zu etwa 30 Prozent aus Schwarzkiefern besteht. "Das heißt, wir fördern andere Baumarten wie Nuss, Elsbeere oder Mehlbeere und schützen sie vor Verbiss, indem wir größere Flächen einzäunen", so Benkert.

Hitzeresistente Schwarzkiefer aus Korsika und Kalabrien

Parallel probiere die Gemeinde andere Arten als die Wiener Schwarzkiefer aus, die am Volkenberg vor etwa 120 Jahren angepflanzt wurde. So seien 2019 auf einer Fläche von 6.000 Quadratmetern Samen von Schwarzkiefern aus Korsika und Kalabrien gesät worden. Von denen erhofft sich der Bürgermeister, dass sie resistenter gegen Hitze, Trockenheit und den Diplodia-Pilz sind. Die Saat ist allerdings noch nicht aufgegangen. In ein bis zwei Jahren sollen außerdem noch Setzlinge dieser Schwarzkieferarten gepflanzt werden.

Schonungen sorgt sich um Waldbrandgefahr

In Schonungen macht sich die Stadtverwaltung vor allem Gedanken darüber, wie die Gemeinde gegen die zunehmende Waldbrandgefahr geschützt werden kann. Die bisherigen Feuerwehr-Einsätze in der waldreichsten Gemeinde im Landkreis Schweinfurt sind bisher alle glimpflich ausgegangen, erzählt Bürgermeister Stefan Rottmann. Doch das könne sich schnell ändern: "Das Problem ist, dass unser Wald sehr weitläufig ist und es im Wald selbst kaum Möglichkeiten gibt, wo man Wasser ziehen kann." Weil Bäche und Weiher fehlen, müssen im Notfall kilometerlange Schlauchleitungen verlegt werden.

Schlauchpool und neues Löschfahrzeug

Deshalb würden derzeit alle Schläuche der insgesamt neun Ortswehren zentral geprüft. Am Ende soll ein Pool angelegt werden, auf den alle Wehren schnell zugreifen können. Auch ein neues Löschfahrzeug mit einem großen Wassertank soll dabei helfen, Waldbrände zu bekämpfen. Außerdem ist in Mainberg eine 100 Kubikmeter Wasser fassende Löschzisterne gebaut worden. Damit soll das Wasser noch schneller dorthin transportiert werden, wo es im Notfall gebraucht wird. Die Gemeinde investiert in die Maßnahmen, zu denen auch noch der Bau von zwei neuen Feuerwehrhäusern gehört, rund fünf Millionen Euro.