Unterfränkische Freibadsaison endet mit großen Defiziten

Was man als Freibadbetreiber am Ende eines nassen Sommers vielleicht am wenigsten braucht, ist ein Shitstorm auf Facebook. Doch genau der brach kurz vor Ende der Saison über Betriebsleiter Wolfgang Schulz und das Geomaris in Gerolzhofen herein. Grund dafür war die Ankündigung, das Freibad zum 5. September zu schließen – just als in Unterfranken auf einmal der Spätsommer ausbricht, trudeln die Beschwerden ein.

Freibad in Gerolzhofen beugt sich öffentlichem Druck

"Wir geben jetzt dem öffentlichen Druck nach", sagt Schulz mit dem Zusatz: "Oft ist es so, die Leute schimpfen: Jetzt machen die Freibäder zu, jetzt wird's Sommer! Und dann macht man auf und es kommt doch keiner". Ein Badetag koste den Betrieb etwa tausend Euro. Bei einem Eintrittspreis von durchschnittlich drei Euro müssten also 300 Leute kommen. "Also 300 Leute kommen nicht. Die sind nicht mal im Juli, August gekommen ins Freibad", sagt Schulz. In Gerolzhofen wolle man nun abwarten, wie sich das Wetter entwickelt und dann entscheiden, ob man den letzten Badetag noch einmal verschiebt.

Würzburger Dallenbergbad mit kaum mehr Badegästen als 2020

Auch im Dallenbergbad in Würzburg lief der Sommer 2021 kaum besser als die erste Pandemie-Saison 2020. Etwa 60.000 Besucherinnen und Besucher begrüßte das Freibad heuer. "Für das Wetter, es war ja eigentlich nur im Juni richtig Sommer, ist das eigentlich eine gute Besucherzahl", sagt der Geschäftsführer der Würzburger Bäder GmbH, Robert Konrad. Die Zahl ist aber nicht annähernd mit dem Betrieb vor der Pandemie zu vergleichen. 2019 strömten 130.000 Besucherinnen und Besucher zum Schwimmen ins Dallenbergbad. Am Montag vor dem Schulstart ist dort, genau wie im Silvanabad in Schweinfurt, der letzte Badetag im Freien.

Nass-kaltes Wetter und Corona-Auflagen

Konrad macht den regnerischen Sommer als Hauptgrund für die niedrige Besucherzahl aus. Er glaubt nicht, dass die Hygienevorschriften ein zu großes Hindernis darstellten: "Ich meine, die Gäste haben sich dran gewöhnt, dass sie vorher buchen müssen. Mit dem Masketragen war es auch nicht so schlimm, das war ja nur in den Umkleiden", zählt er auf. Aber rund um Würzburg gebe es eben viele Freizeiteinrichtungen – auch kostenlose, wie die Mainwiesen. Und da sei der Aufenthalt vielleicht unbeschwerter gewesen.

Schwimmunterricht für Schulklassen fällt zwei Jahre in Serie flach

Dass manche Gemeinden mehr Wert darauf legen, Touristen mit neuen Mainstränden anzulocken, als die Freibäder zu unterstützen, kritisiert Wolfgang Schulz in Gerolzhofen. "Wenn auch weitere Seen für den Badebetrieb freigegeben werden, sagt natürlich die Masse, ich geh an den See", erklärt er. Dass das im gleichen Atemzug den Bädern die Grundlage wegnimmt, Einnahmen zu generieren, werde oft übersehen. Die teuren Sportstätten mit den vielen Auflagen stünden dann leer.

Und geschlossene Bäder haben weitreichende Folgen für die Gesellschaft: So sei seit zwei Jahren der Schwimmunterricht für Schulklassen pandemiebedingt ersatzlos gestrichen worden. Für Schulz ist es daher keine Überraschung, dass die Zahl der Nichtschwimmer in Bayern steigt – und auch die der Bade-Unfälle.

Weniger Badegäste heißt weniger Arbeit für Schwimmmeister

Dass im Würzberger Dallenbergbad nichts passiert, dafür sorgen Schwimmmeister Andreas Oehrlein und sein Team. Seit mittlerweile 30 Jahren steht Oehrlein in Würzburg am Beckenrand. Die letzten beiden Saisons seinen für ihn und seine Kollegen dagegen "wie Kindergarten" gewesen. Im Jahrhundertsommer 2003 seien mal 18.000 Besucherinnen und Besucher an einem Tag ins Dalle gekommen, 8.000 an schlechten Tagen, erzählt er. "Und jetzt haben wir mal 800, mal 500, bei gutem Wetter 1.200." Das mache seine Arbeit übersichtlicher: "Wir haben weniger Betrieb, weniger Unfälle." Aber "nachdem mein Bier immer halb voll ist und nicht halb leer, hoffe ich, dass nächstes Jahr wieder alles normal wird".