Unterfränkische Forscher erhalten europäische Forschungspreise

Crispin Lichtenberg hat Chemie in Marburg und Cambridge studiert. Er promovierte 2013 an der RWTH Aachen unter Anleitung von Jun Okuda und arbeitete bis 2015 als Postdoktorand in der Gruppe von Hansjörg Grützmacher an der ETH Zürich. Seit 2016 verfolgt er seine eigenständigen Forschungsarbeiten im Umfeld von Professor Holger Braunschweig, ausgestattet mit einem Liebig-Stipendium des Fonds der Chemischen Industrie. Seit Anfang 2020 ist er habilitiert und als Privatdozent an der Fakultät für Chemie und Pharmazie tätig.

Geld für Nachwuchswissenschaftler in 25 Staaten

Eine Reihe von Forschern aus Bayern erhalten in diesem Jahr die renommierten Wissenschaftspreise des Europäischen Forschungsrats (European Research Council, ERC). Die sogenannten ERC Starting Grants sind jeweils mit etwa 1,5 Millionen Euro dotiert. Insgesamt seien Nachwuchswissenschaftler in 25 Staaten mit einer Finanzierung von insgesamt 677 Millionen Euro ausgestattet worden, teilte der ERC am Donnerstag mit. Mit dem Geld könnten etwa 2.500 Arbeitsplätze für Mitarbeiter an den Institutionen geschaffen werden.