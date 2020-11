Unterfränkische Einzelhändler leiden unter Teil-Lockdown

Thomas Schierling rechnet mit einem schwachen Weihnachtsgeschäft. Er ist Inhaber eines Schweinfurter Spielzeuggeschäftes. Er vermutet, dass sich viele Großeltern nicht in die Innenstadt trauen. "Die Großeltern kaufen oft Spielwaren für die Kinder ein. Die fehlen uns. Und es fehlen uns auch die Kinder, die mit leuchtenden Augen durch die Geschäfte laufen und sagen, das möchte ich haben", sagt er. Um das Geschäft ein wenig anzukurbeln, hat Schierling sein Sortiment im Online-Handel mehr als verdoppelt. In Unterfranken leidet nicht nur der Schweinfurter Spielzeughändler unter dem Teil-Lockdown.

Menschen fehlt das Shopping-Erlebnis

Dass die Corona-Regeln den unterfränkischen Einzelhändlern zu schaffen machen, bestätigt auch Axel Schöll, der Schweinfurter Kreisvorsitzende des bayerischen Einzelhandelsverbandes. Durch den Teil-Lockdown würden "zu wenige" Kunden im stationären Einzelhandel einkaufen. Diesen fehle einfach das Shopping-Erlebnis. Dazu zähle auch, sich zwischen den Einkäufen in Cafés oder Restaurants zu stärken. Darum würden viele während des Teil-Lockdowns die Innenstädte nicht besuchen. Das führe zu Umsatzeinbußen im Einzelhandel. In diesem Jahr hätte es laut Schöll mehr Insolvenzen gegeben als sonst. Einige Laden-Besitzer würden auch privates Vermögen in ihr Geschäft investieren, um "Kostenlücken" zu schließen.

Lieferservice unterstützt Würzburger Einzelhandel

In Würzburg gibt es nun einen Lieferservice, der den stationären Handel unterstützt und gleichzeitig eine Alternative für Menschen bietet, die sich aufgrund von Corona derzeit nicht in die Geschäfte trauen. Kunden bestellen ein Produkt online oder per Telefon und bekommen es noch am selben Tag mit dem Fahrrad geliefert. "Wülivery" heißt der Same-Day-Lieferservice für das gesamte Stadtgebiet Würzburg. Initiiert hat das Projekt das Stadtmarketing "Würzburg macht Spaß" gemeinsam mit der Stadt Würzburg, dem Handelsverband Bayern und dem Logistikpartner Radboten. Zum Start sind bereits 43 Würzburger Einzelhändler mit im Boot.

Beitrag zur Mobilitätswende

"Wülivery", ein Wortspiel aus Würzburg und Delivery, dem englischen Wort für Lieferung, könne gerade jetzt in der Corona-Pandemie den Einzelhandel stärken, sagt Wolfgang Weier vom Stadtmarketing. Darüber hinaus solle "Wülivery" aber auch einen Beitrag zur Mobilitätswende in Würzburg leisten. "Die Vorteile: Es ist günstiger als die Paketpost, schneller als die Online-Riesen und der Transport erfolgt zu 100 Prozent emissionsfrei", sagt er. Außerdem biete das Projekt denjenigen, die wegen der Corona-Pandemie das Haus nicht verlassen können oder wollen, eine infektionsfreie Alternative.

"Wülivery" ursprünglich kein Corona-spezifisches Projekt

Ursprünglich war "Wülivery" aber gar nicht als Corona-spezifisches Projekt geplant, sagt Weier: "Die Idee hatten wir vor drei Jahren. Damals noch in Kooperation mit einem anderen Fahrradkurier. Der ging aber pleite. Die konkreten Planungen laufen seit März." Gedacht ist der Lieferservice unter anderem für Bürger, die größere Einkäufe transportieren wollen, selbst aber etwa mit dem ÖPNV unterwegs sind oder keine Kapazitäten haben, die großen Pakete selbst zu transportieren.