Unterfränkische Einsatzkräfte ziehen Bilanz nach Flutkatastrophe

Wie zerstörerisch Wassermassen sein können, das bekam vor etwa zwei Wochen der Westen Deutschlands massiv zu spüren. Die Flutkatastrophe hat bundesweit eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. So haben beispielsweise fränkische Bauern Strohballen nach NRW gebracht, ein Bäckermeister hat Brötchen und Brote für die Flutopfer gebacken, und es gab einen ARD-Benefiztag für die Hochwasser-Geschädigten. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Rettungs- und Einsatzkräften, die in die Hochwassergebiete gekommen sind oder noch kommen werden. So waren auch unterfränkische Hilfskräfte vor Ort – und haben nach den Einsätzen eine Bilanz gezogen.

THW Lohr war fünf Tage im Hochwassergebiet

Das Technische Hilfswerk (THW) aus Lohr am Main hat nach dem Einsatz im Hochwassergebiet von Nordrhein-Westfalen eine positive Abschlussbilanz gezogen. Knapp fünf Tage dauerte der Einsatz, zwölf THW-Helfer waren mit vier Fahrzeugen, verschiedenen Pumpen und einem Notstromaggregat angereist. Die Hilfskräfte waren so ausgestattet, dass sie sich vor Ort bei Bedarf selbst hätten versorgen können – so hatten sie etwa Campausstattung und Verpflegung dabei. Die Einsatzhelfer waren aber froh, dass sie im Hotel beziehungsweise auch in einer Feuerwache übernachten und Kraft tanken konnten.

Hauptaufgabe: Wasser abpumpen

Die Lohrer THW-ler waren zunächst im Ortsteil Kempen der Stadt Heinsberg eingesetzt. Hier pumpten sie, zusammen mit der örtlichen Feuerwehr, unter anderem Wasser aus der Kanalisation, das von dort in Kellerräume der Häuser gedrückt worden war. Durch die Senkung des Wasserpegels in den Kanalrohren sei größerer Schaden verhindert worden.

Der nächste Einsatz brachte die Einsatzkräfte aus Lohr nach Leverkusen, wo sie unter anderem Wasser aus einer Tiefgarage pumpten. Am letzten Einsatztag halfen die zwölf THW-ler aus Lohr noch beim Leerpumpen einer Schule: Im Gebäude der Theodor-Heuss-Realschule in Leverkusen/Opladen stand demnach das Wasser 3,5 Meter hoch in den Räumen. Etwa 6,5 Millionen Liter Wasser wurden aus dem Gebäude gepumpt. Die Erkundung erfolgte mit einem Schlauchboot.