Unterfränkische Bundestagsabgeordnete: Astrazeneca gutes Vakzin

Die letzten Tage ging es mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca hin und her. Zuerst wurden die Impfungen ausgesetzt. Doch nun darf das Vakzin wieder verwendet werden. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat den Einsatz befürwortet. Die Ärztin Sabine Dittmar (SPD), gleichzeitig gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion aus Maßbach im Landkreis Bad Kissingen, begrüßt diese Entscheidung. "Ich bin erstmal erleichtert, dass uns der Astrazeneca-Impfstoff wieder zur Verfügung steht, weil das ist ein sehr leistungsstarker Impfstoff, der wirklich sehr gute Daten hat, was das Verhindern von schweren Krankheitsverläufen angeht", sagt Dittmar.

Impfstoff kurzzeitig wegen Verdacht auf Thrombose ausgesetzt

Impfungen mit Astrazeneca wurden am 15.März kurzzeitig ausgesetzt, weil zu dem Zeitpunkt in Deutschland bei mehr als 1,6 Millionen Impfungen acht Fälle von Thrombosen der Hirnvenen gemeldet wurden. Das teilte das zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) mit. Daraufhin hatte der Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) entschieden, den Impfstoff auszusetzen und erneut überprüfen zu lassen. Inzwischen ist der Impfstoff auf Empfehlung von EMA in Deutschland wieder zugelassen.

Sabine Dittmar: Auftreten von Blutgerinnseln im Gehirn sehr selten

Sabine Dittmar sagt: "Ich bin dem Paul-Ehrlich-Institut sehr dankbar, dass sie das Muster sehr frühzeitig erkannt haben und eine entsprechende Abklärung veranlasst haben." Das Auftreten von Blutgerinnseln im Gehirn nach der Impfung sei aber eine sehr seltene Nebenwirkung.

"Wir reden in der Medizin von seltener Nebenwirkung, wenn auf 10.000 Personen eine Nebenwirkung auftritt", so die Ärztin. Bei dem Astrazeneca-Impfstoff sei auf rund 200.000 Fällen eine Nebenwirkung aufgetreten. "Das heißt, das ist eine Nebenwirkung, die wäre in der klinischen Studie überhaupt nicht erfasst worden. Da haben wir ja 20.000 bis 40.000 Probanden. Deshalb war es auch so wichtig, dass wir so eine intensive Überwachung der Impfung implementiert haben, um das frühzeitig zu erkennen", meint Dittmar.

Intensivere Beratungsgespräche für Impfwillige nötig

Nun seien entsprechende Aufklärungen in den Impfzentren nötig und auch die Hausarztpraxen müsse man zügig mit dem Impfstoff versorgen. "Meine Erfahrung ist, dass die Menschen jetzt verunsichert sind, was den Astrazeneca-Impfstoff angeht. Und ich bin davon überzeugt, dass der Hausarzt dazu am vertrauensvollsten Beratungs- und Informationsgespräche mit den Patienten führen kann", sagt Dittmar. Die Entscheidung vom Gesundheitsminister Spahn, den Impfstoff vorerst auszusetzen und überprüfen zu lassen, sei richtig gewesen. "Ich freue mich, dass uns der Impfstoff jetzt wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht, weil ich bin nach wie vor sehr davon überzeugt, dass das ein sehr leistungsstarker Impfstoff ist", sagt die Ärztin.