Unterfränkische Bauern protestieren gegen Insektenschutzgesetz

Sie befürchten, dass das neue Insektenschutzgesetz enorme Auswirkungen auf ihre Betriebe hat. Deshalb wollen heute rund 200 Rübenbauern aus Unterfranken gegen das umstrittene Gesetz demonstrieren. Der Protest soll an der Zuckerfabrik Ochsenfurt starten. Später wollen die Landwirte mit ihren Traktoren zu den Bezirksgeschäftsstellen von SPD, Grünen und CSU nach Würzburg, Volkach und Schweinfurt fahren. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Neues Insektenschutzgesetz für Bauern existenzbedrohend?

Besonders das geplante Verbot von Pflanzenschutzmitteln in FFH- und anderen Naturschutzgebieten halten die Bauern für existenzbedrohend und überzogen. So sei etwa der Einsatz von Glyphosat im Rübenanbau derzeit noch unverzichtbar. Die finanzielle Lage vieler landwirtschaftlicher Betriebe sei schon jetzt angespannt. Weitere Auflagen würden gerade für kleine Betriebe das Aus bedeuten.

Auswirkungen für fränkische Winzer

Auch der Fränkische Weinbauverband befürchtet, dass das Insektenschutzgesetz massive Auswirkungen für die Winzer haben wird. Auf bis zu 300 Hektar Rebfläche in Franken könnte es Einschränkungen beim Einsatz von Insektiziden und Herbiziden geben, so Herrmann Schmidt, Geschäftsführer des Fränkischen Weinbauverbands. Ein Beispiel seien die Weinberge bei Gambach mit ihren alten Trockenmauern, die in einem FFH-Gebiet liegen.

Einschränkungen an der Volkacher Mainschleife?

Auch im Steigerwald, in den Haßbergen, im unteren Taubertal oder in Mittelfranken könnte die Bewirtschaftung von Weinbergen in SAP-Vogelschutzgebieten oder FFH-Schutzgebieten künftig kaum noch möglich sein. Schmidt verweist auf das Kaiserstuhlgebiet in Südbaden oder die Hessische Bergstraße, wo große Weinbergsflächen in FFH-Gebieten liegen. Die massiven Einschränkungen, die dort durch das Insektenschutzgesetz drohten, könnten auch in Franken für größere Bereiche, wie die Volkacher Mainschleife kommen, so Schmidt.

Beratungen über neues Gesetz im Bundeskabinett

Über das Gesetz will am Mittwoch das Bundeskabinett beraten. Auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner gehen die zu erwartenden Einschränkungen in der Landwirtschaft zu weit, sie forderte praktikable Lösungen für Bauern.

Pflanzenschutzmittel verantwortlich für Insektenschwund?

Naturschützer begrüßen dagegen die geplanten Auflagen als Schritt in die richtige Richtung. Um den Rückgang der Insekten aufzuhalten, müssten die Bauern ihre Verantwortung endlich annehmen, so der BUND. Der Naturschutzbund Nabu sieht den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft als einen zentralen Grund für den Insektenschwund.