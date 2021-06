Unterfränkin klagt gegen Wegnahme von etwa 200 Tieren

Es miaute, gackerte, schnatterte, bellte und wieherte auf dem Anwesen der Frau aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld. Die Unterfränkin hielt dort zahlreiche Tiere, bis sie ihr irgendwann von den Behörden weggenommen wurden. Dagegen wehrt sich die Frau und klagt vor dem Würzburger Verwaltungsgericht.

Frau wegen Tiermisshandlung verurteilt

Laut Gericht betrieb die Klägerin die Tierhaltung seit 2013. Mehrfach habe es zu tierschutzrechtlichen Beanstandungen und Anordnungen gegeben. Außerdem sei die Frau schon zweimal wegen quälerischer Tiermisshandlung verurteilt worden. 2019 hielt die Klägerin laut einer Gerichtssprecherin über 100 Katzen, etwa 80 Hühner, vier Enten, vier Hunde und ein Pferd.

Behörden nehmen 2019 alle Tiere weg

Bei einer Kontrolle Ende November 2019 wurden laut Gericht nach Angaben des zuständigen Veterinäramts zahlreiche, teilweise schwerwiegende Verstöße gegen das Tierschutzrecht festgestellt. Deswegen wurden der Frau im Dezember 2019 sämtliche auf dem Anwesen befindliche Tiere abgenommen und an anderer Stelle untergebracht. Per Bescheid wurde im vergangenen Sommer der Verkauf der weggebrachten Tiere angeordnet. Für die Unterbringung der Tiere wurden der Frau knapp 285.000 Euro in Rechnung gestellt.

Klage gegen Wegnahme und Verkauf der Tiere

Die Frau wendet sich mit den Verfahren nun gegen die Wegnahme der Tiere, deren Verkauf und die Kosten der Unterbringung. An weiteren Verfahren sind laut Gericht sowohl der Ehemann als auch der Lebensgefährte der Klägerin beteiligt, die zum Teil Eigentumsrechte an den fortgenommenen Tieren geltend machen.