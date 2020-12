Unterfränkin bastelt 220 Engel aus alten Gesangsbüchern

Karin Maul, Vorstandmitglied der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Werneck, hat in diesem Jahr 220 Weihnachtsengel aus den Seiten ausrangierter Gesangbücher gebastelt. Die Figuren werden an Bewohner im örtlichen Kreisalten- und Pflegeheim verschenkt. Das Ganze ist eine ökumenische Produktion. Die Gesangbücher stammen aus der katholischen Pfarrgemeinschaft Maria im Werntal und wurden von Gemeindereferentin Barbara Hemmert weitergegeben.

Corona durchkreuzte die Pläne einer Produktion in Gruppen

Eigentlich sollten die Frauen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden von Werneck gemeinsam aus den Gesangbuchseiten Engel basteln. Doch daraus wurde wegen der Corona-Pandemie nichts. So hat Karin Maul im Alleingang 220 Engel hergestellt. "Nur sehr selten ist ein Bastelpapier mit so viel positiver Energie, mit so vielen Segnungen und mit so vielen alltäglichen Wünschen und Gebeten behaftet", berichtet Karin Maul. Seniorenbeauftragte Stefanie Reith wählte die Adressaten der Geschenke im Kreisalten- und Pflegeheim Werneck aus. Überreicht werden sie dann von den Betreuungsassistenten des Heims.