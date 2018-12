Unterebersbacher Kinder spenden 350 Euro für "Sternstunden"

In der Nachmittagsbetreuung hatten die Kinder unter anderem Weihnachtssterne und Kerzenständer gebastelt, Geschenkpapier bedruckt, sogenannte "15-Minuten-Weihnachten" mit einem Tee, Schokokugeln, einer Kerze und einem Gedicht in Tütchchen gepackt und all das Gebastelte dann beim Adventsmarkt verkauft. Weiterhin hatten die Kinder ein Lebkuchenhaus gebacken. Das wurde dann meistbietend versteigert. Der gesamte Erlös ging an die BR-Benefizaktion "Sternstunden".