Untere Steinach: Neuer Lebensraum soll Fische anlocken

Die Steinachklamm bei Wildenstein im Frankenwald ist geologisch uralt, über 400 Millionen Jahre. Durch die Felsen schlängelt sich die Untere Steinach. Die Quellflüsse, der Große Rehbach und der Schlackenmühlbach, kommen aus dem hohen Frankenwald, fast bis hinauf nach Helmbrechts. Steine und Äste liegen drin, es können sich also neue Pflanzen ansiedeln. Hier gibt es keine Verschmutzung – und trotzdem hat die Untere Steinach Hilfe nötig.

Kaum noch Fische im Naturidyll im Frankenwald

Es fehlen vor allem die Fische, berichtet Gabriele Merz, Leiterin des Wasserwirtschaftsamtes Hof. Auf dem Weg von der Mündung der Steinach in die Schorgast bis hinauf in den Frankenwald hätten sie zu wenig geeigneten Lebensraum. Sie könnten sich nicht verstecken und fänden keine Laichplätze. Neben den Fischen soll auch für den Pflanzenbesatz mehr Lebensraum in der Unteren Steinach geschaffen werden, so Merz weiter.

Landkreis Kulmbach: Flussanlieger teilen sich die Arbeit

Zusammen mit den anliegenden Gemeinden Stadtsteinach, Untersteinach, Grafengehaig, Marktleugast, Presseck, Rugendorf, Helmbrechts und Guttenberg gibt es nun eine Vereinbarung, das 55 Kilometer lange Flusssystem der Unteren Steinach und ihrer Nebenflüsse wieder in einen guten Zustand zu versetzen. Bis zum Jahr 2027 soll das Vorhaben abgeschlossen werden. Dabei teilen sich das Wasserwirtschaftsamt und die Gemeinden die Arbeit. 18 Kilometer entfallen auf das Amt, für die übrigen 37 Kilometer sind die Gemeinden zuständig.

Der Natur ein wenig helfen

Nach einer Bestandsaufnahme bei Tieren und Pflanzen, vom Fischbesatz bis zum Plankton, und entsprechenden Vorschlägen zur Verbesserung der Lebensgrundlagen, soll in einer zweiten Stufe ein Umsetzungskonzept bis Ende 2022 entstehen. Danach beginnen die notwendigen Baumaßnahmen. Diese reichen von mehr Ästen und Holzstämmen im Wasser als Laichplätzen, bis hin zu künstlichen Barrieren im Flusslauf, um so unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten zu erzielen. Die Bauarbeiten würden von den jeweiligen Gemeinden oder Fachfirmen ausgeführt.

Hochwasserschutz an der Steinach bleibt wichtig

Natur- und Menschenschutz müssen dabei aber zusammengehen. Die liebliche Steinach kann bei Hochwasser ziemlich biestig werden. Ein Betonkanal samt Hochwasserüberleitung schützt seit 2012 die Stadt Stadtsteinach.

Beim Wehr am Mühlkanal beispielsweise und anderen Staustufen seien Fischtreppen und Fischrampen eingebaut worden, erzählt Stadtsteinachs Bürgermeister Roland Wolfrum (SPD). Doch solche Maßnahmen reichen anscheinend nicht aus. Die Tiere brauchen noch mehr Anreize, um wieder in die Oberläufe der Flüsse zu wandern.

Fische brauchen ihren Raum

Von der Mündung in die Schorgast geht es flussaufwärts durch den Ort Untersteinach, das sei schon mal unattraktiv für Fische. Danach schließt sich eine breite Aue an, die bis Stadtsteinach reicht. Hier kann sich die Untere Steinach bei Hochwasser ausbreiten. Bäume und Büsche säumen die Ufer, bieten Verstecke durch Äste und totes Holz im Wasser, ebenso wie Laichplätze. Flache Stellen, wie Furten, verändern die Fließgeschwindigkeit. Ideale Zustände. So soll es weiter oben an der Steinach auch weitergehen.

Steinachklamm ist ausgezeichnetes Geotop

Die anliegenden Gemeinden erhoffen sich von den Maßnahmen neben dem Naturschutz natürlich auch einen Effekt für den Tourismus. Das tief eingeschnittene Steinachtal mit der Burgruine Nordeck und den geologischen Besonderheiten wie der Steinachklamm ist ein Naherholungsgebiet für die Bewohner des Landkreises Kulmbach. Aber auch immer mehr Wanderer und Radfahrer, die ihren Urlaub im Frankenwald verbringen ziehe es hierher, zeigt sich der Pressecker Bürgermeister Christian Ruppert (CS) erfreut. Zu seinem Gemeindegebiet gehört die Steinachklamm, die auch zu Bayerns schönsten Geotopen zählt.