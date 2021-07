Untere Brücke in Bamberg: Freischankflächen gegen Party-Exzesse

Die Untere Brücke in Bamberg soll zu einer Freischankfläche mit Bestuhlung umgewandelt werden. Mit dieser Maßnahme will die Stadt verhindern, dass weiter ausufernde Partys am Wochenende möglich sind. Auf einer Sitzung einigten sich Vertreter der Stadt, Gastronomie und Polizei darauf, diesen Vorschlag zu prüfen.

Stadt Bamberg will Situation an Unterer Brücke in den Griff kriegen

Seit Wochen treffen sich Jugendliche an den Wochenenden vor allem im Bereich der Unteren Brücke und der Sandstraße, um zu feiern. Es kam dabei zu zahlreichen Verstößen gegen bestehende Corona-Auflagen und Beschwerden von Anwohnern wegen Lärm und Müll. Ein Ausschankverbot und auch eine stärkere Beleuchtung der Brücke ab 22 Uhr brachten keinen Erfolg.

Polizei fordert Sperrung der Unteren Brücke in Bamberg

Geplant ist nun eine leuchtstarke Flutlichtanlage. Geprüft wird auch der Vorschlag, die untere Brücke zu bestuhlen und in eine Freischankfläche umzuwandeln. Nur eine bestimmte Anzahl von Menschen soll sich so auf der Brücke versammeln können. Eine Sperrung der Brücke an den Wochenenden sei weiterhin kein Thema, so Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD).

Eine solche Sperrung wurde von der Polizei gefordert. Am vergangenem Wochenende griffen die Beamten erstmals härter durch und erteilten nicht nur Belehrungen, sondern erstatteten mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen derzeit geltende Corona-Regeln.