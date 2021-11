Die Regierung von Unterfranken plant die Unterbringung von afghanischen Ortskräften in Wildflecken. Doch Bürgermeister Gerd Kleinhenz sieht sich überfordert mit diesem Vorhaben. Auf einer öffentlichen Gemeinderatssitzung erklärte er, dass der Markt Wildflecken schon viel Integrationsarbeit leiste. Bereits in den 1990er-Jahren seien zum Teil über 1.000 Spätaussiedler vor allem aus der ehemaligen Sowjetunion in Wildflecken untergebracht worden. "Wir haben uns um sie gekümmert. Einige von ihnen sind sogar in Wildflecken geblieben", sagte Kleinhenz gegenüber BR24.

Kleinhenz ist gegen die Einquartierung

Darüber hinaus verließen 1994 etwa 8.000 amerikanische Soldaten Wildflecken. Somit bestehe immer noch ein "Überangebot an Wohnraum", so Kleinhenz. Dadurch komme es zu unkontrollierten Zu- und Wegzügen. "Manche von diesen Menschen sind aus einem sozialen Umfeld, das man teilweise als schwierig bezeichnen kann", meint Kleinhenz. Überdies habe Wildflecken zwei Einrichtungen mit psychisch erkrankten Menschen, die geduldet werden und die Wildflecken auch integriere.

Andererseits unterstrich der erste Bürgermeister: Bei den afghanischen Ortskräften gehe es um Menschen, die in einer Notsituation seien und denen geholfen werden müsse. Aber Kleinhenz wünscht sich von der Regierung von Unterfranken, dass die Neuankömmlinge nicht in Wildflecken einquartiert werden.

Regierung von Unterfranken: "Wir sind auf jeden Platz angewiesen"

"Wir haben zurzeit eine große Not, die Menschen in Unterfranken unterzubringen", betonte Maria-Antoinette Graber, Sachgebietsleiterin Flüchtlingsbetreuung und Integration bei der Regierung von Unterfranken. "Deswegen sind wir an den Wohnungen in Wildflecken interessiert. Wir sind auf jeden Platz angewiesen, den wir bekommen können." Zwei Häuser wolle die Regierung von Unterfranken für zehn Jahre in Wildflecken anmieten. Jede der acht Ortskräfte-Familien würden dann in einer Wohnung untergebracht werden können. Soziale Betreuung erfolge durch Wohlfahrtsverbände.

Landrat: "Hohe Migrationsquote" in Wildflecken

Thomas Bold, Landrat des Landkreises Bad Kissingen, sprach bei der Gemeinderatssitzung von einer "gesamtgesellschaftlichen Verantwortung", die afghanischen Ortskräfte in Deutschland aufzunehmen. Zugleich meinte er aber auch, dass Wildflecken eine "hohe Migrationsquote" habe. Dabei eine Entscheidung zu treffen, sei für die Regierung von Unterfranken schwer, teilte Bold BR24 mit.

Hintergrund: Ortskräfte aus Afghanistan

Nach der Machtübernahme in Afghanistan durch die Taliban hat Deutschland ehemalige Ortskräfte und andere Schutzbedürftige aufgenommen. Die Bundesregierung hat zugesagt, Ortskräfte aus Afghanistan aufzunehmen, die seit 2013 für deutsche Behörden gearbeitet haben. Sie und andere Schutzbedürftige können ihre Familie (Ehepartnerin oder Ehepartner und eigene, minderjährige Kinder) mitbringen. Die Ortskräfte aus Afghanistan und ihre Angehörigen bekommen eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz und sind damit keine Asylbewerber. Wer eine Aufenthaltserlaubnis hat, darf nämlich uneingeschränkt in Deutschland arbeiten.