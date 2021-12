Unterbringung afghanischer Ortskräfte in Bad Königshofen

Ehemalige afghanische Ortskräfte sowie Geflüchtete werden in den nächsten Wochen im Haus St. Michael in Bad Königshofen im Landkreis Rhön-Grabfeld untergebracht. Wie die Regierung von Unterfranken mitteilt, handelt es sich um rund 40 Personen mit anerkanntem Schutzstatus, die in den kommenden Wochen in dem Haus der Diözese Würzburg Platz finden werden.

Beherbergungsvertrag zwischen Diözese und der Regierung

Zuvor hatte die Regierung von Unterfranken händeringend nach Örtlichkeiten gesucht, da alle zehn Übergangswohnheime in Unterfranken derzeit vollständig belegt seien. Grundlage dieser neuen Kooperation sei ein Beherbergungsvertrag zwischen der Diözese Würzburg und der Regierung von Unterfranken, der die Unterbringung für die nächsten Wochen regelt. Die Belegung mit den ersten Familien soll bereits ab der nächsten Woche stattfinden, teilte ein Sprecher mit. In der Pressemitteilung hieß es, im Dezember und über Weihnachten werden acht Charterflüge mit afghanischen Ortskräften sowie eine humanitäre Aufnahme aus der Türkei und ein Resettlement aus dem Libanon erwartet. Der Freistaat Bayern hatte sich zuvor bereiterklärt, insgesamt rund 450 Personen aufzunehmen, davon kommen nun rund ein Zehntel nach Unterfranken.

Wohnheim in Wildflecken ab Frühjahr 2022

Wie die Regierung von Unterfranken schreibt, verfügen afghanische Ortskräfte bzw. Geflüchtete, die als humanitäre Aufnahme nach Deutschland kommen, über einen gesicherten Aufenthaltsstatus. Sie dürften arbeiten und haben soweit sie bedürftig sind, auch Anspruch auf Sozialleistungen. Die Regierung von Unterfranken habe 2021 bis Anfang Dezember bereits 173 afghanische Ortskräfte in Unterfranken überwiegend in die vorhandenen Übergangswohnheime untergebracht. Neu geschaffen worden sei zuletzt die Übergangswohnheime in Dammbach und Rechtenbach. Weitere Kapazitäten sollen ab Frühjahr 2022 in Wildflecken bezugsfertig sein.