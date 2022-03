Wanderer verunglückt in Ammergauer Alpen tödlich

Ein 41-Jähriger ist beim Bergwandern in Unterammergau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen tödlich verunglückt. Der Mann war gemeinsam mit einer Begleiterin in den Ammergauer Alpen am Sonnenberggrat unterwegs, als er auf dem Schnee abrutschte. Das meldet die Polizei.

Rutschiger Schnee auf einem Grat

Der Mann aus Bruckmühl war am Vormittag mit einer Begleiterin vom Pürschling kommend auf einem Grat unterwegs. In der Nähe des rund 1.600 Meter hohen Sonnenbergs sei er auf einer Schneefläche ins Rutschen geraten, berichtet die Polizei. Er habe ein Abgleiten nicht mehr verhindern können und sei über steiles und felsdurchsetztes Gelände abgestürzt.

Bergwacht kommt mit Hubschrauber zur Unglücksstelle

Die Begleiterin des Mannes setzte einen Notruf ab und stieg zu ihm ab. Währenddessen wurde eine Rettungsmannschaft der Bergwacht mit dem Hubschrauber zur Unglücksstelle gebracht. Doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein Kriseninterventionsteam der Bergwacht kümmerte sich um die Frau.