Unterallgäuer Tauzieher kämpfen um WM-Titel

Wer sich Wettkampf-Tauziehen als Kindergaudi vorstellt, wird beim Training des Clubs "Allgäu Power Zell" enttäuscht. Denn Tauziehen ist Schwerstarbeit.

"Man muss schon einen Vogel haben - das ist sicher, sonst würden wir das nicht machen." Thomas und Andi, Team "Allgäu Power Zell"

Zu acht hängen sie unter Hochspannung am Seil, teilweise in einer Schräglage, die Motorradfahrer neidisch machen könnte. Damit ihnen das Seil – das übrigens ungefähr so dick ist wie eines zum Vertäuen von Schiffen – nicht aus den Händen gleitet, präparieren sie die Handflächen mit speziellem Harz. Trotzdem hinterlässt das Seil auch bei Thomas deutliche Spuren:

"Wir fangen im Januar an zu trainieren, die Hände gewöhnen sich langsam dran und trotzdem gibt's Hornhaut und Schrunden … die muss man dann halt pflegen." Tauzieher Thomas

Mit Taktik und Gewicht zum Erfolg

Zur WM schicken die Unterallgäuer acht Wettkämpfer nach Südafrika – sieben treten im Schwergewicht an, einer ist Teil der U23-Mannschaft. Auch eine Frau ist mit im Team. Es ist nicht der erster Auftritt des Clubs auf internationaler Bühne – und wahrscheinlich auch nicht der letzte, wenn man von Andi hört, wie hart sie trainieren – denn nicht nur die Kraft muss stimmen, sondern auch die Taktik – und das Gewicht:

"Tauziehen ist richtiger Kraft-Mannschaftssport, der Ausdauer fordert. Ich geh dann im Hochsommer schon mit Wintermütze und Gewichtsweste zum Laufen, da wird man schon mal komisch angeschaut." Tauzieher Andi

Das Tauziehen liegt ihnen im Blut

Die Tauzieher aus Zell ziehen das strenge Programm tapfer durch, zumal sie erfolgreich damit sind – sie sind zum zweiten Mal deutscher Vizemeister – und das spornt sie natürlich weiter an. Außerdem liegt das Tauziehen den Zellern anscheinend im Blut:

"Wir sind ein richtig lustiger Haufen, jedes Training macht Spaß. Ich hab's auch vererbt bekommen. Bei mir haben beide Elternteile gezogen, von daher hab ich die volle Dröhnung abgekriegt." Tauzieherin Alexandra