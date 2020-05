Unterallgäu: Verdächtiger nach blutigem Familienstreit in U-Haft

Nach einem Messerangriff auf drei Frauen am Sonntag sitzt der 47-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der Mann war nach der Tat am frühen Sonntagmorgen am Tatort, einem Mehrfamilienhaus in einem Ortsteil von Bad Wörishofen, festgenommen worden.

Verdacht des dreifachen versuchten Totschlags

Am Montag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese ordnete wegen Verdachts des dreifachen versuchten Totschlags Untersuchungshaft an. Der Mann befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt.

Blutiges Ende eines Familienstreits

Auslöser des Messerangriffs war laut Polizei vermutlich ein Familienstreit in der gemeinsamen Wohnung des Mannes und seiner 34-jährigen Lebensgefährtin. In dessen Verlauf soll der Tatverdächtige seine Lebensgefährtin und deren ebenfalls anwesende Mutter mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Der 63-jährigen Mutter soll er zudem massivste Schläge zugefügt haben.

Tochter am Tatort anwesend

Zum Zeitpunkt der Tat befand sich auch die Tochter der 34-Jährigen in der Wohnung. Das achtjährige Mädchen versuchte laut Polizei, sich bei einer Nachbarin in Sicherheit zu bringen. Die 38 Jahre alte Frau war wegen des lauten Geschreis bereits ins Treppenhaus geeilt. Der Angreifer verletzte auch sie mit Messerstichen.

Lebensgefährtin aus Klinik entlassen

Alle drei Frauen wurden in Kliniken gebracht. Die 34-Jährige Lebensgefährtin des mutmaßlichen Täters konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Ob sie sich bereits wieder um ihre Tochter kümmern kann, teile die Polizei nicht mit. Nach der Tat hatte das Jugendamt die Betreuung des Mädchens in die Wege geleitet.

Zwei schwerverletzte Frauen

Die beiden anderen Frauen befinden sich weiterhin in Kliniken. Ihre Verletzungen seien schwer, nach aktuellem Stand aber nicht lebensgefährlich, heißt es von der Polizei. Vernehmungsfähig sind die beiden Frauen den Angaben zufolge nicht. Der mutmaßliche Täter hat sich bisher nicht zu den Angriffen geäußert.