Unter Wasser: Taucher betonieren Schachtgrund für Fernkälte

Die Taucher mussten einen wirklich speziellen Job erledigen: Sie waren zum "Unterwasser-Betonieren" eingeteilt - in einem gut 20 Meter tiefen und dreieinhalb Meter breiten Schacht eines Brunnens, der für das Fernkältenetz in Ramersdorf gebraucht wird.

Taucher betonieren Schachtsohle

Etwa sechs Meter hoch steht das Wasser dort, für den Ausbau des Brunnens muss es abgepumpt werden. Wegen des Wasserdrucks in der Umgebung könnte es dabei zu einem sogenannten Grundbruch kommen. Deshalb mussten die Taucher zuvor die Schachtsohle betonieren.

Winterkälte kein Problem

Die winterliche Kälte war dabei kein Problem: Das Grundwasser hat immer Plusgrade, außerdem tragen die Taucher bei solchen Einsätzen immer Neoprenanzüge und darunter warme Wäsche. Helm und Handschuhe halten ebenfalls trocken. In der Summe sei das unten ein angenehmeres Arbeiten als oben bei Minusgraden im Schnee, versichert der zuständige Projektleiter. Die Stadtwerke bauen derzeit auch an anderen Stellen in der Stadt die Fernkälte aus, die als umweltschonende Alternative zu konventionellen Klimaanlagen gilt.