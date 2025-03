Unter Kirchenruine: "Timofej-Schatz" im Olympiapark gefunden

"Schatzfund" im Münchner Olympiapark, genauer: unter den Überresten der kleinen Ost-West-Friedenskirche des stadtbekannten Eremiten Väterchen Timofej. Die war vor zwei Jahren abgebrannt, soll nun wiederaufgebaut werden.

Beim Abräumen der Trümmer entdeckte der Trägerverein jetzt mehrere tausend D-Mark in Scheinen und Münzen, zudem eine verkohlte Marienstatue, einen großen Vorrat (wundersamerweise nicht abgebrannter) Kerzen und drei Glocken. Das bestätigte Altbürgermeister Christian Ude dem BR.

Friedenskirche: Badewanne unter Altar gefunden

Unter dem ehemaligen Altarraum war zunächst ein Tiefraum zum Vorschein gekommen. In diesem Tiefraum stand eine Badewanne, in der wiederum mehrere Blechdosen mit Plastiktüten lagen. In den Tüten wurde das Geld in Scheinen und Münzen und die Devotionalien gefunden.

"Ein Wunder", findet Ude

Es sei ein echtes Wunder, sagte Christian Ude, dem BR. Er setzt sich seit Jahren für den Erhalt und nun den Wiederaufbau der Friedenkirche ein. Die Geldscheine seien etwas feucht und würden modrig riechen, so Ude - seien aber sonst unbeschädigt.

Geld für Wiederaufbau vorgesehen

Jetzt werden die Scheine ausgelüftet, dann auf Bettlaken getrocknet und danach gebügelt. Das Geld werde zum Großteil umgetauscht und anschließend für den Wiederaufbau verwendet, sagte Ude dem BR.

💡 Väterchen Timofejs Kirchlein

Die Kirche hat der der aus Russland stammende Eremit Timofej Prochorow 1952 aus dem Bauschutt auf dem Oberwiesenfeld errichtet – mit bloßen Händen, zusammen mit seiner Frau Natascha. Den Bau des Olympiageländes überlebte der Schwarzbau. Im Sommer 2023 aber löste ein technischer Defekt in der Elektronik im Inneren der Kirche einen Brand aus und machte sie dem Erdboden gleich. Dieses Jahr soll mit dem Wiederaufbau begonnen werden, möglichst originalgetreu als Holzkirche mit Blechdach.