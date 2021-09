Freiwilligenzentrum: Smartphone-Sprechstunde bis Kleidertausch

Pandemie macht erfinderisch

Durch die Corona-Pandemie kam der plötzliche Stillstand. Das war sehr schwierig, sagt die Leiterin des Freiwilligenzentrums. Doch das mühselig aufgebaute Netzwerk durfte sich nicht deswegen auflösen. Es wurden Briefe geschickt, Newsletter versendet und der Fokus auf Digitales gesetzt. Handysprechstunden gab es beispielsweise via Videochat. Und das Freiwilligenzentrum veranstaltet Aktionsmonate: Im Oktober dreht sich zum Beispiel alles um Nachhaltigkeit. Also ist unter anderem eine Kleidertauschbörse geplant oder ein Reparaturcafé.

Podcast mit Interviews mit Ehrenamtlichen

Mit seinem digitalen Angebot ist das Freiwilligenzentrum etwas Besonderes in der Region. Obwohl vieles aus der Not heraus entstanden ist, wie zum Beispiel der Podcast des Freiwilligenzentrums. Eine neue Folge erscheint alle vier bis sechs Wochen auf der Homepage des Freiwilligenzentrums und Spotify. Daniela Dietsch betreut den Podcast, der am Anfang eigentlich aus Auszügen ihres Mundart-Buches bestand. Jetzt führt sie Interviews mit sämtlichen Ehrenamtlichen, wie dem Team vom Weltladen in Neustadt oder bald dem Organisator des Reparaturcafés.

Digitales kommt an

Gerade auch diese digitale Komponente wurde bei den letzten Preisen für das Freiwilligenzentrum gelobt. Beim Deutschen Engagement Preis ist es für ihr Projekt "5 x digital voran im Landkreis Neustadt a. d. Aisch" nominiert. Dafür kann jede und jeder online noch bis 20. Oktober abstimmen.