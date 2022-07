Unter einem Dach: Bayerns größte Polizei-Baustelle ist fertig

Es war über Jahre hinweg die größte Baustelle der bayerischen Polizei: das neue Polizeigebäude in Passau. Mittlerweile sind alle Polizistinnen und Polizisten in den Neubau eingezogen. Heute wird er offiziell eingeweiht - von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Fünf Polizei-Dienststellen unter einem Dach

In dem Gebäude im Passauer Südwesten arbeiten 430 Mitarbeiter aus fünf Dienststellen unter einem Dach zusammen: Das sind die Polizeiinspektion Passau, die 2018 wieder eingeführte bayerische Grenzpolizei, die Kriminalpolizei mit Cybercrime-Spezialisten sowie der operative Ergänzungs- und der technische Ergänzungsdienst. Zuvor waren die Beamten über das Stadtgebiet verteilt und arbeiteten zum Teil in einem stark sanierungsbedürftigen Gebäude aus den 70er Jahren.

Hightech-Komplex mit Indoor-Schießanlage

Der Neubau ist ein riesiger Hightech-Komplex, in dem die Polizistinnen und Polizisten auch trainieren können. So gibt es Übungsräume und eine Indoor-Schießanlage. Auch ins Haus integriert sind Labore und Hallen für die Spurensicherung an Fahrzeugen, Werkstatt, Kantine, Tiefgarage und Parkdecks.

Längere Bauarbeiten, deutlich höhere Kosten

2016 war Spatenstich, und eigentlich hätten der Bau schon im vergangenen Jahr fertig werden sollen. Doch die Arbeiten verzögerten sich wegen Lieferkettenprobleme. Parallel dazu stiegen die Kosten deutlich: um rund 20 Millionen auf nun etwa 79 Millionen Euro.