Unter Asphalt begraben - Wende im Prozess in Landshut

Im Prozess gegen einen wegen fahrlässiger Tötung angeklagten Lkw-Fahrer, der seinen Kollegen mit einer ganzen Fuhre heißem Asphalt übergossen hatte, wurde heute doch nicht das Urteil gesprochen. Stattdessen könnte sich eine Wendung in dem Fall vor dem Amtsgericht Landshut anbahnen.

War es ein technischer Defekt?

Ein Zeuge berichtete, an dem so genannten Thermomuldenkipper hatte sich schon öfter die Heckklappe von selbst geöffnet. Ein andere Zeuge erklärte vor Gericht, dass es auch an anderen Fahrzeugen dieses Typs bereits solche Vorfälle gegeben haben soll. Der Richter am Amtsgericht Landshut unterbrach daraufhin die Hauptverhandlung und will sich von Behörden weitere Informationen zu den Fällen einholen.

Anklage lautet auf fahrlässige Tötung

Angeklagt ist der 48-jähriger Fahrer des Muldenkippers. Er soll während der Arbeit die nötige Sorgfalt außer Acht gelassen haben. Die Anklage war von fahrlässiger Tötung ausgegangen. Demnach wollte er einem Kollegen auf der Baustelle für die B15neu bei Neufahrn in Niederbayern mit dem Muldenkipper eine Schubkarre mit heißem Asphalt befüllen. Statt der kleinen Dosierklappe öffnete sich aber die gesamte Heckklappe des Kippers. Der Kollege an der Schubkarre wurde unter 18 Tonnen heißem Asphalt begraben. Mit bloßen Händen hatte der Angeklagte noch versucht, seinen Kollegen aus dem heißen Asphalt zu schaufeln. Der 53-Jährige überlebte diesen Unfall jedoch nicht.