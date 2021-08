"Unta de Umständ": Landshuter Kultfestival in der Corona-Version

Eigene "Festivalpost" zur Kontaktaufnahme

Die knapp 100 Jugendlichen und jungen Erwachsenen bauen seit Tagen auf und sind getestet. Im vergangenen Jahr musste ihr Kult-Festival "Unter de Bam" wegen Corona ausfallen. Heue sind sie froh, dass trotz großer behördlicher Auflagen überhaupt was geht, freut ich Felicia Reintke aus dem Organisationsteam: "Weil wir uns einfach so danach gesehnt haben, wieder mal was Kulturelles in den Landkreis zu bringen. Wir haben uns aber auch danach gesehnt, dieses Team-Event wieder aufleben zu lassen. Dass so etwas wieder stattfinden kann, ist für uns toll und schön. Wir sind so froh, dass wir wieder loslegen können."

Und damit man auch über die eigene Parzelle hinaus Kontakt aufnehmen kann, gibt es bei "Unta de Umständ" sogar eine eigene Festivalpost. Jeder Parzelle hat Postkarten und es liegen Stifte aus. Jeden Tag kommen drei bis viermal am Tag Festivalpostbotinnen vorbei, erklärt Max Kawasch. "Ich kann einem Freund oder einer Freundin, oder wen ich kennenlerne möchte, einen kleinen Liebebrief schreiben und der wird für mich da ausgetragen." So will man die Möglichkeit, auf einem Festival Leute kennenzulernen, herstellen, obwohl man nur in der Gruppe bleiben darf, mit der man auch hergekommen ist.

Knutschen nur innerhalb der Parzelle

Knutschen also geht "Unta de Umständ" nur innerhalb der Parzelle, schreiben auch außerhalb. Und sollte wirklich was aus dem Ruder laufen, haben sie neben Personal, das die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln kontrolliert, auch einen Plan B. "Wir schalten dann einfach die Musik aus, und dann glaub ich dauert es keine Minute, bis alle wieder zurück in ihrer Parzelle sind", erklärt Kawasch.

Kulturell bietet das Festival eine Mischung aus regionalen und überregionalen Acts. Den Auftakt macht am Abend der Kabarettist Chris Boettcher. Das komplette Festival Programm gibt es unter https://adam-und-ev.de/unta-de-umstaend/.