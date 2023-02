Unsinniger Donnerstag in Oberbayern: Endlich wieder Fasching

Die Corona-Pandemie hat den Fasching in den vergangenen Jahren gar nicht oder nur mit Einschränkungen möglich gemacht. Und vergangenes Jahr ließ der Einmarsch Russlands in der Ukraine die Faschings-Stimmung vielerorts untergehen. Heuer können die Faschings-Begeisterten zumindest wieder ohne Corona-Auflagen feiern. Den Auftakt zum Faschings-Höhepunkt macht der Unsinnige Donnerstag, an dem traditionell viel los ist in Oberbayerns "Faschings-Hotspots", zum Beispiel im Werdenfelser Land und in Dorfen im Landkreis Erding.

Die Maschkera sind los im Werdenfelser Land

Um Schlag 12 Uhr ist es so weit im Werdenfelser Land von Mittenwald, bis Grainau, Wallgau bis Murnau: Überall springen die Maschkera hervor mit ihren farbenfroh bemalten und handgeschnitzten Larven, also Masken aus Holz. Sie erinnern an den venezianischen Karneval, auch wenn sie viel volkstümlicher wirken. Fest zur Tradition gehören die Schellenrührer: zwölf Burschen mit Fichtenbögen in den Händen und schweren Kuhschellen auf dem Rücken. Jeder Schellenrührer steht für einen Kalendermonat; mit ihrem ganz eigenen Rhythmus und ihrem Stampfen wecken sie die Frühlingsgeister. Seit über 500 Jahren wird so der Winter aus dem Tal getrieben. Während der Faschingstage haben die Maschkera einen Freischein für allerlei Unsinn im Werdenfelser Land.

Lange Tradition: "Hemadlenzn" in Dorfen

Am Unsinnigen Donnerstag erreicht auch der Fasching in Dorfen seinen Höhepunkt – mit dem "Hemadlenzn"-Umzug. Die Veranstaltung ist weit über den Landkreis Erding hinaus bekannt. Für viele Dorfener Faschings-Fans geht es am Morgen schon mit einem Weißwurstfrühstück los. Um zehn Uhr startet dann der traditionelle Umzug durch die Innenstadt. Wer mitmachen will und ein richtiger Hemadlenz sein will, sollte sich an die Kleiderordnung halten: langes weißes Nachthemd, lange weiße Unterhose und schwarze Schlafmütze.

Die Hemadlenzn besetzen auch das Rathaus und lassen den Bürgermeister mit einer Leiter aus dem ersten Stock steigen. Gegen Mittag wird eine Stoffpuppe als Verkörperung des Winters an einem Galgen auf dem Marienplatz aufgeknüpft und verbrannt. Danach wird weitergefeiert. Normalerweise würden gut 3.000 "Hemadlenzn" beim Umzug erwartet. Weil es nach der Corona-Zwangspause durchaus mehr werden könnten, sollen auch Security-Kräfte eingesetzt werden.

Faschingsfeier am Münchner Viktualienmarkt

Der Unsinnige Donnerstag findet auch in der Münchner Innenstadt seinen Niederschlag: Die Narrhalla und die Markthallen München laden zum bunten Programm auf den Viktualienmarkt ein. Gefeiert wird von 14 bis 20 Uhr. Es treten unter anderem verschiedene Faschingsgesellschaften, die Marktweiber und die "Damischen Ritter" auf. Am Abend führt ein gemeinsamer Zug - mit allen teilnehmenden Prinzenpaaren an der Spitze - zum "Alten Hackerhaus", in dem um 19 Uhr der "Narrhalla Schlagerfasching" beginnt.