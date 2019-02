Unsinniger Donnerstag in Mittenwald und Dorfen

In Mittenwald ziehen heute Mittag die Schellenrührer durch den Markt. Drei bis vier große Kuhglocken hängen an einem kräftigen Ledergürtel am Rücken der Schellenrührer. Kurze Lederhosen, weißes Pfoad, das Gesicht verdeckt mit der Larve, der typischen Holzmaske der Maschkera.

13 Männer vertreiben den Winter

Der Vortänzer führt die Schellenrührer an und gibt den Takt vor. Diese folgen ihm mit einem Fichtenzweig in rhythmischen Sprüngen. 13 Männer müssen es sein, Zwölf für die zwölf Monate des Jahres und der Vortänzer. 20 bis 30 Kilo wiegt ein solches Gehänge. Aber wenn es den Winter vertreibt – was der Aberglaube von ihnen verlangt – dann nehmen die Männer mit ihren strengen Minen die Strapazen gerne auf sich.

Tradition seit dem Mittelalter

Die Werdenfelser Maschkera kommen aus der schwäbisch-allemannischen Tradition. Ihre Ursprünge gehen bis ins Mittelalter zurück. Die Schellenrührer sind erst wieder seit den 1970er Jahren aktiv. Heute Mittag nach dem 12-Uhr-Läuten haben die Schellenrührer ihren großen Auftritt und ziehen durch den Obermarkt von Mittenwald. Am Sonntag sind sie ab 14 Uhr in Murnau unterwegs.

Hemadlenzn am "Unsinnigen Donnerstag" in Dorfen

Auch der Dorfener Fasching erreicht heute seinen Höhepunkt – mit dem "Hemadlenzn". Die Veranstaltung ist weit über den Landkreis Erding hinaus bekannt.

Kleiderordnung für alle, die mitfeiern

Langes weißes Nachthemd, lange weiße Unterhose und schwarze Schlafmütze – das sollte man anziehen. Los geht es traditionell in aller Früh mit einem Weißwurstfrühstück. Um zehn Uhr starten die "Hemadlenzn" dann ihren Umzug. Dabei lassen sie auch den Bürgermeister mit einer Leiter aus dem ersten Stock im Rathaus steigen.

Der Winter wird verbrannt

Gegen Mittag wird eine Stoffpuppe als Verkörperung des Winters an einem Galgen auf dem Marienplatz aufgeknüpft und verbrannt. Gefeiert wird dann noch länger. Vor einigen Jahren hatte die Stadt versucht, mit dem "Hemadlenzn" in die Unesco-Sammlung des "immateriellen Weltkulturerbes" zu kommen. Das hat zwar nicht geklappt, aber einigermaßen berühmt ist das "Hemadlenzn" auch so. Vergangenes Jahr kamen 2.500 Besucher.